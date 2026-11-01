Ο Άρης κυνηγά στη Λιβαδειά το 4/4, αλλά αυτή τη φορά καλείται να διατηρήσει την αγωνιστική του ισορροπία με σημαντικές απουσίες στον βασικό κορμό.

Ο Άρης αγωνίζεται σήμερα (1/11 – 17:00) στη Λιβαδειά, για την 9η αγωνιστική της Super League, έχοντας μπροστά του μία διαφορετική δοκιμασία από αυτές που διαχειρίστηκε στα τρία προηγούμενα παιχνίδια του Πρωταθλήματος.

Το 3/3 μετά τη διακοπή έφερε βαθμούς, αυτοπεποίθηση και κυρίως μία αγωνιστική σταθερότητα που έλειψε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Ο Μιχάλης Γρηγορίου βρήκε έναν κορμό, κράτησε σταθερούς ρόλους και είδε την ομάδα του να αποκτά περισσότερο έλεγχο, καλύτερες συνεργασίες και πιο ξεκάθαρη ταυτότητα.

Η αναμέτρηση στη Λιβαδειά, πάντως, έχει και μία ιδιαίτερη ιστορική διάσταση για τους «κιτρινόμαυρους». Ο Άρης αγνοεί τη νίκη στο συγκεκριμένο γήπεδο από το 2009, όταν είχε επικρατήσει με 2-0, με τον Έκτορ Κούπερ στον πάγκο και σκόρερ τους Κάμπορα και Ναφτί. Από τότε ακολούθησαν οκτώ διαδοχικές επισκέψεις χωρίς νίκη, με απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Αυτό προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο στην σημερινή αναμέτρηση, καθώς ο Άρης δεν κυνηγά μόνο την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο Πρωτάθλημα, αλλά και το τέλος μίας αρνητικής παράδοσης που κρατά εδώ και πολλά χρόνια.

Στη Λιβαδειά, όμως, θα χρειαστεί να αποδείξει ότι αυτή η βελτίωση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα ίδια έντεκα πρόσωπα.

Ο Μπρούμα είναι εκτός λόγω θλάσης, ο Ούρος Ράτσιτς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το χτύπημα που κουβαλά από τον αγώνα με τον Ατρόμητο, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα ταλαιπωρήθηκε από ίωση και παρότι θα βρίσκεται στις επιλογές, δεν θεωρείται δεδομένο ότι μπορεί να ξεκινήσει. Για πρώτη φορά μετά τη διακοπή, λοιπόν, ο Γρηγορίου είναι υποχρεωμένος να πειράξει σοβαρά τη δομή που του έδωσε τις τρεις συνεχόμενες νίκες.

Το μεγάλο ερώτημα βρίσκεται στον άξονα

Η αντικατάσταση του Μπρούμα στο αριστερό άκρο της επίθεσης αποτελεί μία από τις εκκρεμότητες, όμως το σημαντικότερο αγωνιστικό ζήτημα αφορά τη μεσαία γραμμή.

Ο Ράτσιτς είναι εκτός και αν ο Χόνγκλα δεν κριθεί έτοιμος για βασικός, ο Άρης μπορεί να παραταχθεί με εντελώς διαφορετικό δίδυμο στον άξονα. Ο Φρέντρικ Γένσεν συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες, ενώ Γαλανόπουλος και Ντέλε-Μπασίρου βρίσκονται επίσης στην εξίσωση.

Στην αριστερή πλευρά, ο Μπουσαΐντ αποτελεί μία από τις προφανείς λύσεις, όπως και ο Γιάννης Γιαννιώτας που επέστρεψε από τραυματισμό, χωρίς όμως να αποκλείεται να ανοίξει περισσότερο η συζήτηση μετά την εμφάνιση των νεαρών στο ΟΑΚΑ. Παπασαραφιανός και Χαρούπας. Στις υπόλοιπες θέσεις αναμένονται περισσότερες σταθερές. Ο Βέλιο θα βρίσκεται στην εστία, με Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούνταλο και Ρίτσαρντς στην άμυνα, τον Γκαρέ στη δεξιά πλευρά και τους Κουαμέ και Καντεβέρε να συνεχίζουν στην επίθεση.

Απέναντι στον Άρη θα βρεθεί μία ομάδα που ακόμη δεν έχει σκοράρει μετά τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, αλλά έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει τα παιχνίδια δύσκολα. Άρα, το παιχνίδι πιθανότατα θα απαιτήσει υπομονή, σωστή κυκλοφορία και αποτελεσματικότητα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Ταυτόχρονα, υπάρχει και η άλλη πλευρά της εξίσωσης. Ο Άρης έχει δεχθεί 17 γκολ και το να κρατήσει επιτέλους το μηδέν αποτελεί μία από τις επόμενες απαιτήσεις στη διαδικασία βελτίωσής του.