Ο 17χρονος Παπασαραφιανός έκανε ντεμπούτο στη Super League, στην έδρα που ο Άρη κέρδισε τελευταία φορά όταν εκείνος ήταν ακόμη μωρό...

Υπάρχουν κάποιες ποδοσφαιρικές συμπτώσεις που αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο το πέρασμα του χρόνου. Και η περίπτωση του Σαραφιανού Παπασαραφιανού στη Λιβαδειά είναι μία από αυτές.

Ο 17χρονος μέσος του Άρη, από τα δυνατά πρότζεκτ της ομάδας, πραγματοποίησε απέναντι στον Λεβαδειακό το ντεμπούτο του στη Super League, λίγες μόλις ημέρες μετά την πρώτη παρουσία του στο αρχικό σχήμα των «κιτρινόμαυρων» σε αγώνα Κυπέλλου, με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Και κάπου εδώ έρχεται ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Η χθεσινή ήττα του Άρη ήταν η πέμπτη στα τελευταία εννέα παιχνίδια στην έδρα των Βοιωτών! Η τελευταία φορά που ο Άρης έφυγε νικητής από τη Λιβαδειά σε επίπεδο Πρωταθλήματος ήταν στις 5 Δεκεμβρίου του 2009. Τότε είχε επικρατήσει 2-0 του Λεβαδειακού με γκολ των Χαβιέρ Κάμπορα, Μεχντί Ναφτί και προπονητή τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ.

Ο Παπασαραφιανός εκείνη την ημέρα όχι απλώς δεν είχε αρχίσει ακόμη να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά ούτε είχε αρχίσει να περπατάει. Για την ακρίβεια, δεν είχε συμπληρώσει καν το πρώτο έτος της ζωής του! Ο νεαρός μέσος γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2009, κάτι που σημαίνει ότι στην τελευταία νίκη του Άρη στη συγκεκριμένη έδρα ήταν σχεδόν 11 μηνών.

Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, μπήκε ο ίδιος στο γήπεδο της Λιβαδειάς φορώντας τη φανέλα του Άρη και πραγματοποιώντας την πρώτη συμμετοχή της καριέρας του στη Super League, αλλά χωρίς η παρουσία του να συνδυαστεί με νίκη που θα έσπαγε και την αρνητική παράδοση.

Ο Παπασαραφιανός είχε ήδη πάρει φέτος τα πρώτα του λεπτά με την πρώτη ομάδα στο Κύπελλο, ενώ στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό βρέθηκε για πρώτη φορά και στο αρχικό σχήμα, καταγράφοντας 75 λεπτά συμμετοχής.

Στη Λιβαδειά ήρθε πλέον και το επόμενο βήμα. Μπορεί η βραδιά να μην εξελίχθηκε όπως θα ήθελε συνολικά ο Άρης, όμως για τον 17χρονο μέσο θα μείνει ως η πρώτη του παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού Πρωταθλήματος. Και με μία ποδοσφαιρική ειρωνεία που δύσκολα περνά απαρατήρητη…

