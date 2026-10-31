Ντέρμπι αποδείξεων για την ΑΕΚ του Νίκολιτς και ο Πινέδα...

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει την ανάγκη για ένα μεγάλο διπλό για τον Δικέφαλο, σε έναν ακόμη κακό Οκτώβριο αλλά όχι αντίστοιχο με τον περσινό.

Το πρώτο μεγάλο, απαιτητικό και εξίσου εξαιρετικά σημαντικό ντέρμπι της σεζόν για την ΑΕΚ έφτασε, διεξάγεται αύριο (1/11, 19:30, Live από το Gazzetta) στο ΟΑΚΑ με την πρωταθλήτρια να φιλοξενείται από την ομάδα που ήδη ...φωνάζει ότι θέλει να της πάρει τον τίτλο, τον Παναθηναϊκό! Οι πράσινοι ηγούνται της βαθμολογίας, βρίσκονται στην κορυφή από την πρώτη αγωνιστική και δεν έχουν πέσει ποτέ, τη στιγμή που έχουν μόλις μια ήττα έως τώρα εντός και εκτός συνόρων. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να πετύχει ένα νέο αρκετά γκρουπ παικτών (και προπονητή), μιας και το τριφύλλι άλλαξε από Γενάρη του 2026 έως ανεξάρτητα το καλοκαίρι σχεδόν τα πάντα και ανεξάρτητα αν κάποιοι θεωρούν (σωστά ίσως) ότι αυτή η καλή πορεία συνέβη γιατί είναι χαμηλότερης δυναμικότητας στη πλειοψηφία τους οι αντίπαλοι που έχει αντιμετωπίσει η ομάδα του Νίστρουπ έως τώρα... Η μοναδική ήττα για τους πράσινους ήρθε στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό και συνιστά οδηγό για την Ένωση ο τρόπος με τον οποίο οι ερυθρόλευκοι μπλόκαραν εντελώς τον Παναθηναϊκό και τον υποχρέωσαν σε μια ήττα με κάκιστη εικόνα...

Δυστυχώς για την πρωταθλήτρια η τελευταία αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, σε ένα αδιάφορο για την ίδια ματς και δίχως μεγάλο "πρέπει" ανταπόκρισης ελέω βαθμολογίας της League phase του Κυπέλλου, μετατράπηκε σε μια ήττα η οποία ελέω τρόπου με τον οποίο ήρθε και νοοτροπίας (πρώτα από τον πάγκο και τον ίδιο τον Νίκολιτς και έπειτα από τους ποδοσφαιριστές του), προκάλεσε μεγαλύτερη αναστάτωση και σήκωσε πολλή κουβέντα.

Ήταν μια αναμέτρηση που δικαιολογημένα ενόχλησε τη συντριπτική πλειοψηφία των φίλων της ΑΕΚ για τη συνολική εικόνα και τη διάθεση με την οποία αντιμετώπισε το συγκεκριμένο παιχνίδι όλο το κιτρινόμαυρο ποδοσφαιρικό τμήμα και τελικά το έχασε με αποτέλεσμα να απογειωθεί και η κουβέντα σχετικά με την εικόνα του Δικέφαλου στα εντός έδρας ματς και σε εκείνα μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια. Απόλυτα δικαιολογημένα συμβαίνει αυτό διότι είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να εξηγήσει κανείς με πειστικό τρόπο γιατί προκύπτει αυτή η αλλαγή εικόνας και νοοτροπίας!

Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να μη θέλει να το αποδεχθεί, αυτό φανέρωσε η λανθασμένη τοποθέτησή του σε σχετική ερώτηση μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για το γεγονός δηλαδή ότι παρατηρούμε μια άλλη ΑΕΚ στο σπίτι της και εντελώς διαφορετική μακριά από αυτό, αλλά είναι η απόλυτη, σκληρή και αυταπόδεικτη πραγματικότητα. Όλα τα παραπάνω σε συνάρτηση με το καθαρά βαθμολογικό έχουν μετατρέψει την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι αποδείξεων για την πρωταθλήτρια στον κακό της μήνα, όπως ήταν και πέρυσι ο Οκτώβριος για να μην ξεχνιόμαστε, αλλά τούτη τη σεζόν με σκαμπανεβάσματα, μιας και επαναλαμβάνω εντός έδρας η Ένωση βγάζει υπέροχη εικόνα. Αν δεν το αναγνωρίζουμε είμαστε λάθος και εμπαθείς και δεν το αξίζουν αυτό ο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του... Πραγματικά θα ήταν άδικο διότι παρατηρείται και σημαντική εξέλιξη στο αγωνιστικό των κιτρινόμαυρων όταν πιάνουν τα καλά αγωνιστικά ταβάνια τους...

Αναφέρθηκα στη σημασία που υπάρχει και στο βαθμολογικό διότι η ΑΕΚ βρίσκεται στο -4 από τον Παναθηναϊκό και με παιχνίδι λιγότερο (αυτό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι) και αν κερδίσει θα βρεθεί στο -1 και με τη δυνατότητα να είναι στο συν 2. Τη στιγμή μάλιστα που στο αντίθετο σενάριο θα είναι στο -7 και προτού αγωνιστεί με τον Ατρόμητο θα πρέπει να δώσει τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ (εντός) και Ολυμπιακό (εκτός), ματς τα οποία για τον πρώτο γύρο τα έχει ήδη παίξει ο αυριανός αντίπαλος! Όλα αυτά τα παραπάνω μαζί σε συνάρτηση με κάποιες αδικαιολόγητες ποδοσφαιρικά - αγωνιστικά επιλογές του Νίκολιτς, ορίζουν το ντέρμπι αυτό σε αποδείξεων για τον Δικέφαλο και προφανώς για τον προπονητή του... Όχι για το αν είναι ικανός, ο Σέρβος προπονητής είναι σούπερ και προφανώς στη δουλειά όλοι κάνουν λάθη, αλλά για το αν δύναται να τα διαβάσει γρήγορα αυτά και να μη τα επαναλάβει: όπως για παράδειγμα η διαχείριση αποστολής, ενδεκάδας, προσώπων και αλλαγών, ζητήματα που προέκυψαν στο ματς (και) με τον ΠΑΟΚ.

Επιτρέψτε μου στο τελείωμα του συγκεκριμένου άρθρου να εστιάσω στην περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα ο οποίος μας απασχολεί γιατί στο Μεξικό διαβάζουμε ότι θέλουν να τον πουλήσουν από την Μόντερει. Προφανώς και αυτό σαν γεγονός δεν περνάει απαρατήρητο στον κόσμο της ΑΕΚ και φυσικά υπάρχουν οι καλοθελητές στην Ελλάδα για να... παντρέψουν την περίπτωσή του με ελληνικές ομάδες και ας αναφέρεται ξεκάθαρα στην πατρίδα του Μαγίτο ότι υπάρχουν (αν ισχύει και αυτό) δυο ολλανδικές ομάδες, Άγιαξ και Φέγενορντ που ασχολούνται με την περίπτωσή του. Με ρωτάνε πολλοί αν θα κινούνταν η Ένωση για την επιστροφή του στην ομάδα και πραγματικά θα μου έκανε, ευχάριστη μεν, εντύπωση δε, αν θα το έκανε μιας και δεν προέκυπτε ιδιαίτερη ζέση στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο για να διατηρηθεί ο Πινέδα στο ρόστερ. Επίσης αν και απόλυτα λάτρης του συγκεκριμένου παικταρά, εκτιμώ προσωπικά, ότι δεν λείπει αυτό στην ομάδα τη σεζόν που τρέχει τη στιγμή που στ' αλήθεια τον... ξεζούμισε ο Δικέφαλος, μη τα ξαναγράφω όμως για τα κενά στο ρόστερ διότι πραγματικά είναι κουραστικό και για μένα, αλλά και άστοχο να το κάνουμε τώρα, όταν έπρεπε αν μη τι άλλο το κάναμε σε καθημερινή βάση, οπότε...