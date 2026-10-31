Μήνυμα ότι είναι δυνατά στη διεκδίκηση του τίτλου θέλει να στείλει η ΑΕΚ στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ποια τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι στο πρωτάθλημα έχει μπροστά της η ΑΕΚ, η οποία καλείται κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (1/11, 19:30) να στείλει μήνυμα ότι είναι δυνατά μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου. Φυσικά και δεν μιλάμε για «τελικό» καθώς είμαστε πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Ωστόσο πρόκειται για ένα ντέρμπι αποδείξεων για την Ένωση, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να βρει ισορροπία μεταξύ των εμφανίσεων στη Νέα Φιλαδέλφεια και μακριά από αυτή καθώς στα εκτός έδρας η εικόνα της προβληματίζει.

Η ΑΕΚ βρίσκεται εν μέσω μιας πολύ απαιτητικής εβδομάδας καθώς μεσοβδόμαδα προηγήθηκε η ήττα στο ματς Κυπέλλου στην Τούμπα και μετά το αυριανό ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό ακολουθεί την ερχόμενη Τετάρτη (4/11) η Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει την απουσία του Στρακόσια, τον οποίο περιμένει στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας μετά τη διακοπή, όπως είχε αναφέρει πρόσφατα, με τον Σέρβο τεχνικό να επαναφέρει την πιο δυνατή ενδεκάδα του.

Οι πιθανές επιλογές του Νίκολιτς για την ενδεκάδα στο ΟΑΚΑ

Υπάρχουν έντεκα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν σαφές προβάδισμα για το αρχικό σχήμα του Νίκολιτς μετά και το μεσοβδόμαδο ματς με τον ΠΑΟΚ. Οι Μουκουντί, Βιτάλις και Κοϊτά που έμειναν εκτός αποστολής για λόγους αποφόρτισης αναμένεται να επανέλθουν στην ενδεκάδα, όπως και ο Βάργκα, ο οποίος ήταν στον πάγκο στην Τούμπα και δεν αγωνίστηκε. Οι περισσότεροι από αυτούς που θα ξεκινήσουν στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ πιθανότατα θα χτυπήσουν την πόρτα της ενδεκάδας και στο μεγάλο ματς με τη Ρεάλ.

Στα μετόπισθεν οι επιλογές είναι οι στάνταρ, με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν με τον Βιτάλις πρόκειται να είναι το δίδυμο στον άξονα, με τους Κοϊτά και Μάγερ στις δύο πλευρές και τον Γιόβιτς με τον Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Σέρβος φορ επέστρεψε στα γκολ στο τελευταίο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και στοχεύει να πληγώσει ξανά τους «πράσινους», όπως ακριβώς πέρυσι όταν και αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή με επτά γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Εφόσον προέκυπτε κάτι διαφορετικό ως προς τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται ίσως με τον παρτενέρ του Μαρίν στον άξονα. Βέβαια, τόσο βάσει των επιλογών του στην Τούμπα, όσο και βάσει των σκέψεών του, οι παραπάνω έντεκα δείχνουν να έχουν το πάνω χέρι για να βρεθούν στο αρχικό σχήμα των κιτρινόμαυρων, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ με προπόνηση στην Allwyn Arena.