Ο Δικέφαλος συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαπαιδαγώγηση των μικρών ποδοσφαιριστών, με τον Δημήτρη Πέλκα να μοιράζεται τις δικές του εμπειρίες ως πρεσβευτής.

Σε ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο AWARD συμμετέχει ο ΠΑΟΚ, μαζί με ακαδημίες ποδοσφαίρου και αθλητικούς φορείς. Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση και η ολιστική ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών, βοηθώντας τους να συνδυάσουν το ποδόσφαιρο με το σχολείο και τις σπουδές τους.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί ως πρεσβευτής του Δικεφάλου ο Δημήτρης Πέλκας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μίλησε για το ξεκίνημά του στο ποδόσφαιρο, την ένταξή του στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και το χρέος που αισθάνεται σήμερα να βοηθήσει τους μικρούς αθλητές που ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα.

Η μετάβαση, οι δυσκολίες και ο ρόλος του μέντορα



Περιγράφοντας την πρώτη του μετάβαση από τις Ακαδημίες Γιαννιτσών στον ΠΑΟΚ σε πολύ μικρή ηλικία, ο Πέλκας στάθηκε στον φόβο και τη δυσκολία που βιώνει ένα παιδί όταν αποχωρίζεται το σπίτι του, υπογραμμίζοντας το ρίσκο της απόφασης:

«Όταν φεύγεις από το σπίτι σου σε τόσο μικρή ηλικία, υπάρχει πάντα φόβος. Κανείς δεν σου εγγυάται ότι τελικά θα παίξεις ποδόσφαιρο».

Παράλληλα, εξήρε το πλάνο της ακαδημίας του ΠΑΟΚ, η οποία παρείχε αίσθημα ασφάλειας στους γονείς και ουσιαστική στήριξη στον ίδιο, τονίζοντας πως ο σύλλογος δεν έχτιζε μόνο ποδοσφαιριστές, αλλά προσωπικότητες έτοιμες για την κοινωνία.

Η πρώτη ομάδα ως σημείο επανεκκίνησης

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που συνάντησε λόγω της διάπλασής του, η οποία απαιτούσε διπλή προσπάθεια, υπομονή και ανθεκτικότητα, ενώ παρομοίασε την πρώτη κλήση στην ανδρική ομάδα με ένα κομβικό σημείο επανεκκίνησης:

«Όταν φτάνεις για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα, πατάς pause, βλέπεις τι έκανες μέχρι εκεί και ξεκινάς πάλι από την αρχή» είπε χαρακτηριστικά .

Πλέον, ως έμπειρος αθλητής, βλέποντας τα παιδιά από την Κ19 και τον ΠΑΟΚ Β' να κάνουν το βήμα παραπάνω, θεωρεί προσωπική του υποχρέωση να λειτουργεί ως καθοδηγητής και να τους μεταδίδει τις εμπειρίες του, προστατεύοντάς τους στα πρώτα τους βήματα.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Πέλκας στο σχετικό βίντεο: