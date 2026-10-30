Ολυμπιακός: Γιατί η Κηφισιά τον κρατάει 90 λεπτά σε εγρήγορση!

Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί στο blog του στο gazzetta.gr τους λόγους που ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να χαλαρώσει λεπτό απέναντι στην Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της ομάδας του Σεμπαστιάν Λέτο. Η επιθετική της διάθεση, η παραγωγή τελικών και η επικινδυνότητα στο τελευταίο τέταρτο απαιτούν προσοχή, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στα οποία οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να κάνουν τη ζημιά

Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπροστά του μια ομάδα που θα περιμένει παθητικά πίσω από την μπάλα, ελπίζοντας απλώς να περιορίσει τη ζημιά. Η Κηφισιά έχει δείξει ότι διαθέτει επιθετικές φιλοδοξίες, δημιουργεί φάσεις και δεν διστάζει να ψάξει το γκολ. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν έχει αδυναμίες. Αντιθέτως, μια πιο προσεκτική ματιά στους αριθμούς των πρώτων οκτώ αγωνιστικών αποκαλύπτει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και οι ποδοσφαιριστές του μπορούν να αξιοποιήσουν. Και προφανώς ο Αλγκουαθίλ τα έχει εντοπίσει.

Το τελευταίο τέταρτο είναι δίκοπο μαχαίρι

Αρχικά, υπάρχει το χρονικό διάστημα στο οποίο η Κηφισιά εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιθετική της αποτελεσματικότητα, αλλά και τη μεγαλύτερη αμυντική της ευπάθεια. Το τελευταίο τέταρτο των αγώνων είναι μια πραγματική αντίφαση για την ομάδα του Λέτο. Έχει πετύχει πέντε από τα δέκα γκολ της στο διάστημα 76΄-90΄, δηλαδή τα μισά της τέρματα, αλλά ταυτόχρονα έχει δεχθεί εκεί τρία από τα συνολικά έντεκα. Με άλλα λόγια, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, τόσο περισσότερο επιτίθεται, αλλά τόσο περισσότερους χώρους μπορεί να αφήσει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το έχει υπόψη του, ειδικά αν το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Το διάστημα πριν από την ανάπαυλα

Δεν είναι, πάντως, το μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να αναζητήσει το πλεονέκτημα. Η Κηφισιά έχει δεχθεί από δύο γκολ στα διαστήματα 31΄-45΄, 46΄-60΄ και 61΄-75΄, ενώ στα πρώτα 15 λεπτά έχει παραβιαστεί μόλις μία φορά. Εδώ προκύπτει μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση με την επιθετική συμπεριφορά του Ολυμπιακού: οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πετύχει πέντε από τα δώδεκα γκολ τους στο διάστημα 31΄-45΄. Είναι, επομένως, ένα χρονικό σημείο στο οποίο μπορούν να πιέσουν περισσότερο, να ανεβάσουν την ένταση και να αναζητήσουν το προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα.

Πιο συμπαγής στο «Απ. Νικολαϊδης»

Χρειάζεται, ωστόσο, να μπει στην εξίσωση και η έδρα, παρότι δεν λες ιδιαίτερα... καυτή την Λεωφόρο. Η Κηφισιά είναι πιο συμπαγής όταν αγωνίζεται ως γηπεδούχος. Σε τέσσερα παιχνίδια έχει δεχθεί τρία γκολ, ενώ έχει κρατήσει δύο φορές ανέπαφη την εστία της. Έχει σκοράρει τέσσερις φορές, με τα τρία γκολ να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο και τα δύο στο τελευταίο τέταρτο. Αμυντικά, έχει δεχθεί από ένα γκολ στα διαστήματα 31΄-45΄, 61΄-75΄ και 76΄-90΄. Συνεπώς, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να θεωρήσει ότι θα βρει απέναντί του την ίδια αμυντική συμπεριφορά που παρουσιάζει συνολικά στο πρωτάθλημα.

Το πρώτο γκολ μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει τη σημασία του είναι ότι η Κηφισιά δεν παίρνει συχνά πρώτη το προβάδισμα. Έχει σκοράρει πρώτη μόλις σε δύο από τα οκτώ παιχνίδια της, ενώ έχει δεχθεί πρώτη γκολ στα πέντε. Αυτό δίνει στον Ολυμπιακό έναν επιπλέον λόγο να επιδιώξει να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του. Αν προηγηθεί, θα αναγκάσει την αντίπαλό του να διαφοροποιήσει τη συμπεριφορά της και να αναζητήσει περισσότερες επιθετικές λύσεις. Κι εκεί μπορεί να προκύψουν οι χώροι που χρειάζονται οι παίκτες του Αλγκουαθίλ.

Πόμπο και Ρουκουνάκης οι παίκτες-κλειδιά

Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση η επιθετική δραστηριότητα της Κηφισιάς. Αν εξαιρεθούν οι πέντε πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του Λέτο έχει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες από τις υπόλοιπες, με 94 σουτ, εκ των οποίων τα 32 έχουν βρει στόχο. Περίπου μία στις τρεις προσπάθειές της είναι «on target» βάσει της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας της Λίγκας, κάτι που αποτυπώνει τη διάθεσή της να απειλήσει και όχι απλώς να κυκλοφορήσει την μπάλα χωρίς ουσία.

Σημαντική είναι και η παρουσία συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Ο Πόμπο είναι το... κάτι άλλο στο κομμάτι της ανάπτυξης και αποτελεί βασικό δημιουργικό σημείο αναφοράς, ενώ ο Ρουκουνάκης μετράει 27 κλεψίματα, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη στο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι η Κηφισιά διαθέτει παίκτες που μπορούν τόσο να δημιουργήσουν όσο και να ανακτήσουν την κατοχή, προκαλώντας προβλήματα σε μια ομάδα που θα επιχειρήσει να κυριαρχήσει.

Το συμπέρασμα είναι πως ο Ολυμπιακός πρέπει να συνδυάσει δύο πράγματα: να επιτεθεί με υπομονή και όπως ξέρει πλέον με τον Αλγκουαθίλ, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τα χρονικά διαστήματα στα οποία η Κηφισιά εμφανίζει αμυντικές αδυναμίες, αλλά και να μην της επιτρέψει να εκμεταλλευτεί τη δική της επιθετική δυναμική. Το πρώτο γκολ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, ενώ η διάρκεια μέχρι το τελευταίο σφύριγμα θα είναι εξίσου σημαντικές. Γιατί η Κηφισιά μπορεί να απειλήσει στο τέλος, αλλά ακριβώς τότε είναι που αφήνει και τις περισσότερες ευκαιρίες στον αντίπαλό της.