Νέο ban της FIFA προστέθηκε στις εκκρεμότητες του Άρη, που καλείται πλέον να διευθετήσει τρεις υποθέσεις πριν από τη χειμερινή αγορά.

Νέα οικονομική εκκρεμότητα προστέθηκε στις υποθέσεις που καλείται να διαχειριστεί η ΠΑΕ Άρης, καθώς στην επίσημη λίστα της FIFA εμφανίστηκε και τρίτο ban σε βάρος των «κιτρινόμαυρων».

Η συγκεκριμένη απαγόρευση αναρτήθηκε πριν από μερικά 24ώρα και αφορά τρεις μεταγραφικές περιόδους, προσθέτοντας ακόμη μία υπόθεση σε εκείνες που ήδη βρίσκονται ανοιχτές.

Σύμφωνα με την ΠΑΕ, το νέο ban σχετίζεται με οικονομική εκκρεμότητα προς μέλος του τεχνικού επιτελείου του Μανόλο Χιμένεθ, από την περίοδο της παρουσίας του Ισπανού στον πάγκο του Άρη. Με αυτή την εξέλιξη, οι ανοιχτές υποθέσεις που έχουν οδηγήσει σε περιορισμό μεταγραφών φτάνουν πλέον τις τρεις.

Η πρώτη αφορά τον Χερμάν Μπούργος και οικονομική εκκρεμότητα ύψους 75.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη συνδέεται με οφειλές προς τον Μανόλο Χιμένεθ και προμήθειες ατζέντηδων. Το τρίτο ban έρχεται να προσθέσει ακόμη μία υποχρέωση στον οικονομικό προγραμματισμό της ΠΑΕ, σε μία περίοδο όπου ο Ιανουάριος πλησιάζει και ο Άρης αναμένεται να έχει μεταγραφικές ανάγκες.

Οι απαγορεύσεις παραμένουν ενεργές μέχρι να διευθετηθούν οι σχετικές εκκρεμότητες, κάτι που σημαίνει ότι η διοίκηση θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες τακτοποιήσεις ώστε να έχει δικαίωμα εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Στην ΠΑΕ υπάρχει η πρόθεση οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις να κλείσουν πριν από το άνοιγμα της αγοράς του Ιανουαρίου, όπως είχε ήδη μεταφερθεί και για τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις.

Το γεγονός, πάντως, ότι πλέον έχουν συσσωρευτεί τρεις διαφορετικές υποθέσεις δημιουργεί μία ακόμη εκκρεμότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως, προκειμένου να μην επηρεαστεί ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Για την ώρα, λοιπόν, η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη: να κλείσουν οι τρεις υποθέσεις και να αρθούν τα ban, ώστε ο σύλλογος να μπορεί να κινηθεί χωρίς περιορισμούς στην αγορά του Ιανουαρίου.

