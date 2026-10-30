Άρης: Με τον κόσμο του στη Λιβαδειά - Η τιμή εισιτηρίου

Στη θύρα 4 θα φιλοξενηθούν οι φίλοι του Άρη στη Λιβαδειά, με τα εισιτήρια της αναμέτρησης να κοστίζουν 20 ευρώ.

Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για τη διάθεση των εισιτηρίων στους φίλους της ομάδας που θέλουν να βρεθούν στη Λιβαδειά για την κυριακάτικη (01/11, 17:00) αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» θα φιλοξενηθούν στη θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», με την τιμή του εισιτηρίου να έχει οριστεί στα 20 ευρώ.

Η επαλήθευση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, ενώ η ΠΑΕ ζήτησε από τους φιλάθλους να έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία πριν από την άφιξή τους στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι όσοι θέλουν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο Δημoτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» (01/11, 17:00) θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ticketmaster.gr/levadiakosfc-ww/privateSales.html?deepLink=745&hash=0KM327vA_i7WSROHvM9zE3tG1tY2154468

Η τιμή του εισιτηρίου στη θύρα 4, που είναι για τους φιλοξενούμενους, είναι 20 ευρώ και η επαλήθευσή του θα γίνει μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να έχουν επαληθεύσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν την έλευσή τους στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας και να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό ταυτοποίησης, όπως Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία στον οποιοδήποτε έλεγχο και να έχουν πρόσβαση στο Δημoτικό Στάδιο Λιβαδειάς.»