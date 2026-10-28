Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Γερμανός διαιτητής στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής
Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να υποδεχθεί την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ την 1η Νοεμβρίου, στην 9η αγωνιστική της Super League, με την ΚΕΔ να ανακοινώνει σήμερα τους διαιτητές που θα διευθύνουν τον αγώνα.
Ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι είναι αυτός που θα αναλάβει το ντέρμπι της Αθήνας. Ο συγκεκριμένος ρέφερι έχει διευθύνει κι άλλα παιχνίδια στην Ελλάδα. Στο πρωτάθλημα της σεζόν 2022/23, σφύριξε το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (0-0) και το Άρης - Ολυμπιακός (1-2). Τη σεζόν 2023/24, διηύθυνε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (1-1), καθώς και τη νίκη της Ένωσης στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (3-0).
Στο Κύπελλο Ελλάδας της ίδιας περιόδου, ήταν ο διαιτητής στο 1-2 του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, όπου οι «πράσινοι» πήραν την πρόκριση με 5-6 στα πέναλτι.
Ως βοηθούς τους Έντουαρντ Μπάιτινγκερ και Ντόμινικ Καρλ-Έουγκεν Σάαλ.
Τέλος, ως VAR ορίστηκε ο Γιόχαν Φάιφερ, με AVAR τον Άρνε Άαρνινκ. Καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
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