Ο Άρης πηγαίνει στη Λιβαδειά χωρίς Ράτσιτς και Μπρούμα, ενώ η ίωση του Χόνγκλα δημιουργεί νέο ερωτηματικό και αναγκάζει τον Γρηγορίου να αλλάξει τον βασικό του κορμό.

Με σημαντικές-βασικές απουσίες και αρκετές αναγκαστικές αλλαγές στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Μιχάλη Γρηγορίου ταξιδεύει ο Άρης στη Λιβαδειά, στην προσπάθειά του να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στο Πρωτάθλημα.

Στη δεδομένη απουσία του Μπρούμα προστέθηκε αυτή του Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και έμεινε εκτός των επιλογών για την αναμέτρηση της Κυριακής. Ο Σέρβος ταλαιπωρείται από χτύπημα στην περιοχή μεταξύ τετρακέφαλου και προσαγωγού, το οποίο προέρχεται από το προηγούμενο παιχνίδι Πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο.

Τα δεδομένα γίνονται ακόμη πιο σύνθετα λόγω της κατάστασης του Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος θα βρίσκεται στην αποστολή, ωστόσο τις τελευταίες δύο ημέρες ταλαιπωρήθηκε από ίωση και η ετοιμότητά του για το αρχικό σχήμα δεν θεωρείται δεδομένη.

Έτσι, για πρώτη φορά μετά τη διακοπή, ο Γρηγορίου κινδυνεύει να στερηθεί ταυτόχρονα τρία από τα βασικά πρόσωπα του κορμού πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η αγωνιστική βελτίωση και το 3/3 στο Πρωτάθλημα.

Το μεγάλο ερωτηματικό μεταφέρεται στον άξονα

Το ζήτημα για την ενδεκάδα δεν περιορίζεται πλέον στην αντικατάσταση του Μπρούμα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά τη μεσαία γραμμή, καθώς ο Ράτσιτς είναι οριστικά εκτός και ο Χόνγκλα δύσκολα θα βρίσκεται στο 100% ακόμη κι αν χρησιμοποιηθεί.

Το πιθανότερο σενάριο φέρνει τον Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο αντικαταστάτη του Ράτσιτς, ενώ εφόσον ο Χόνγκλα δεν μπορέσει να ξεκινήσει, ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου είναι μία από τις διαθέσιμες επιλογές. Η μέχρι τώρα παρουσία του, πάντως, δεν έχει δώσει στον Γρηγορίου την ίδια ασφάλεια που προσφέρει το βασικό δίδυμο και γι' αυτό δεν αποκλείεται να εξεταστεί διαφορετική λύση, με τον Κώστα Γαλανόπουλο επίσης να βρίσκεται στην εξίσωση.

Το ζητούμενο για τον Άρη είναι να διατηρήσει την ισορροπία και τις λειτουργίες που βρήκε στα προηγούμενα παιχνίδια, παρότι αυτή τη φορά ο προπονητής του είναι υποχρεωμένος να επέμβει σε κομβικές θέσεις της ενδεκάδας. Εκτός βρίσκονται επίσης οι Μάνου Γκαρθία, Ματάρ Τιάμ και Λορέν Μορόν, ενώ η ΠΑΕ, όπως συνηθίζει, δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Αναλυτικά το ενημερωτικό της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» (01/11, 17:00), στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι (μετά την ολοκλήρωσή της η αποστολή της ομάδας μας αναχώρησε για την πρωτεύουσα της Βοιωτίας) οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης (μυϊκή διέγερση)».