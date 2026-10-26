Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον Σίριλ Ντέσερς και την «σφραγίδα» του στον φετινό Παναθηναϊκό.

Δέκα σεζόν χωρίς killer στη κορυφή της επίθεσης για έναν σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός είναι πολλά. Πάρα πολλά. Από το καλοκαίρι του 2017 και την πώληση του Μάρκους Μπεργκ στην Αλ Αϊν μέχρι και εκείνο του 2026 που μας πέρασε, από την κορυφή της επίθεσης του Τριφυλλιού πέρασαν αρκετοί.

Καλοί, κακοί, μέτριοι, ο παιχταράς, Φώτης Ιωαννίδης, μία κατηγορία μόνος του. Κανείς, όμως, μα πραγματικά κανείς δεν ήταν killer. Κανείς δεν είχε το εύκολο γκολ, από κανέναν δεν υπήρχε η απαίτηση αλλά και κανείς δεν μπορούσε να γεννήσει την προσδοκία για σταθερές σεζόν με 20+ γκολ.

Πράγματα που ο Μπεργκ τα έκανε να φαίνονται εύκολα και δεν ήταν. Παίζοντας σε «πράσινες» εκδόσεις που το μπάτζετ τους ήταν στο 1/10 από το σημερινό(για παράδειγμα 3.2 εκατομμύρια ευρώ «καθαρά» την σεζόν 13-14, περίπου όσο το ετήσιο φετινό συμβόλαιο του Ουναί), άρα η ποιότητα των συμπαικτών του σχετικά περιορισμένη σε σχέση με τους παίκτες που διαθέτει φέτος το κλαμπ.

Το καλοκαίρι του 2025, βγαίνοντας στην αγορά με γεμάτο το πορτοφόλι, ο Παναθηναϊκός έκανε το αυτονόητο. Τα... έσκασε για έναν σεσημασμένο σκόρερ. Τον Σίριλ Ντέσερς.

Όσες ατυχίες δεν είχε στη καριέρα του ο Νιγηριανός φορ, τον βρήκαν ως παίκτη των Αθηναίων.

Σε ανύποπτες στιγμές, σε προπονήσεις. 'Ενα «τρακάρισμα» με τον Ντραγκόφκσι στη Βέρνη και μία ερασιτεχνικού επιπέδου διαχείριση στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, τον έβαλαν στα pits και στέρησαν από τους «πράσινους» το κορυφαίο επιθετικό τους όπλο.

Μετά από μία πολύ δύσκολη σεζόν, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πήραν το καλοκαίρι μία κομβικότατη απόφαση. Να μην κινηθούν για σέντερ φορ βασικό. Να μην κάνουν μία κοστοβόρα κίνηση εκεί τύπου Λουζά ή Ουναί και να δώσουν χώρο, χρόνο και εμπιστοσύνη στον Ντέσερς να επιστρέψει σε καλή κατάσταση και να δείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει. Για αυτό και αποκτήθηκε ο Ραστόντερ ως τρίτη επιλογή αλλά και ο Λιβάι ως... υβριδικός που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης.

Ο έμπειρος φορ δούλεψε σαν σκύλος για να επιστρέψει πιο γρήγορα, επανήλθε στις αρχές Αυγούστου και από τότε μέχρι και σήμερα κάνει θραύση, υπενθυμίζοντας στον Παναθηναϊκό το πως είναι να έχεις έναν σκόρερ στο 9. Να έχεις κάποιον που να είναι... λεφτά στη τράπεζα όταν η μπάλα έρχεται καλά για εκείνον μέσα ή στα όρια της περιοχής.

Για τα πεπραγμένα του Ντέσερς τα 9 γκολ σε 14 παιχνίδια είναι εντυπωσιακό, είναι ενδεικτικό αλλά δεν λέει όλη την αλήθεια. Υπάρχουν κι άλλα στοιχεία, αρκετά σημαντικά, τα οποία πρέπει να «φωτίσουμε» για να διαπιστώσουμε στο σύνολό της, την επιρροή του Αφρικανού ποδοσφαιριστή.

Σκοράρει ένα γκολ κάθε 73 λεπτά! Δεκαεπτά λεπτά λιγότερα από το ένα τέρμα ανά παιχνίδι! Αν προσθέσουμε στα γκολ και τα κερδισμένα πέναλτι που θα μπορούσαν να μετρήσουν ως ασίστ, ο Ντέσερς είναι σούπερ κομβικός μία φορά ανά 55 λεπτά!

Παράλληλα, οι απειλές του ανά παιχνίδι(χωρίς πέναλτι) είναι στα 0.50xGoals, δείγμα του πόσο επικίνδυνος είναι για τις αντίπαλες άμυνες, πόσο σωστές θέσεις παίρνει μέσα στην περιοχή(ειδικά με την κίνηση στο όριο του offiside ανάμεσα στους στόπερ) αλλά και την τροφοδοσία από τους συμπαίκτες του.

Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο; Τα εννιά γκολ που έχει βάλει δεν είναι «ασήμαντα». Δεν είναι το τέταρτο γκολ σε μια τεσσέρα, ή γκολ σε ματς Κυπέλλου και τα σχετικά. Όλα είναι ΕΝΑ κι ΕΝΑ. Γκολ πρόκρισης στη Σόφια.

Κερδισμένο πέναλτι και 2 γκολ πρόκρισης στο Κράλοβετς στην πιο κομβική βραδιά του Παναθηναϊκού στη σεζόν. Δύο κερδισμένα πέναλτι με την Μπόρατς κι άνοιγμα του σκορ. Κερδισμένο πέναλτι και γκολ για 2 και 3-0 με την Καϊράτ. Πάμε και στην Ελλάδα; Γκολ και «τρίποντο» στο Πανθεσσαλικό, «καθάρισε» τον Αστέρα με το 3-1 στα καπάκια της μείωσης του σκορ, «κλείδωσε» το πέρασμα από την Λιβαδειά στη πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ο Ντέσερς είναι απόλυτα κομβικός για τον φετινό Παναθηναϊκό και αν συνεχίσει να σκοράρει με αυτούς τους ρυθμούς κι αυτή την ευστοχία, τότε οι πιθανότητες επιτυχίας του Τριφυλλιού θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα...