Σαν σήμερα πριν 40 χρόνια έχασε τη ζωή του ο Χαράλαμπος Μπλιώνας, το πρώτο θύμα οπαδικής βίας, μετά από τραυματισμό απο φωτοβολίδα στο ΑΕΛ-ΠΑΟΚ.

Ο Χαράλαμπος Μπλιώνας, φίλαθλος της ΑΕΛ, άφησε την τελευταία του πνοή στο «Αλκαζάρ», σαν σήμερα πριν 40 χρόνια (26/10/1986) κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ΑΕΛ-ΠΑΟΚ.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έριξαν κάποιες φωτοβολίδες προς τις κερκίδες των γηπεδούχων με αποτέλεσμα η μία από αυτές να καταλήξει πάνω στον άτυχο άνδρα και να χάσει τη ζωή του ύστερα από ακατάπαυστη αιμορραγία, παρά τις προσπάθειες όσων βρίσκονταν στο γήπεδο να βοηθήσουν. Έτσι έγινε το πρώτο οπαδικό θύμα της χώρας σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλο το το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ανάρτηση της ΑΕΛ:

«Σαν σήμερα στο στάδιο Αλκαζάρ γράφτηκε για τη βυσσινί οικογένεια μια από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της. Η 26η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης, όχι μόνο για την Λάρισα, αλλά για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς πριν 40 έτη ο Χαράλαμπος Μπλιώνας έχασε τη ζωή του κι έγινε το πρώτο θύμα οπαδικής βίας στην Ελλάδα.

Περίπου 45′ πριν την έναρξη του αγώνα ΑΕΛ-ΠΑΟΚ εκτοξεύθηκαν τρεις φωτοβολίδες από την θύρα των οπαδών του «Δικεφάλου» με προορισμό τις κερκίδες των βυσσινί. Οι δύο πρώτες σταμάτησαν στο έδαφος αλλά η τρίτη πήρε περίεργη τροχιά, χτύπησε στα κάγκελα της Θύρας 1, άλλαξε πορεία και καρφώθηκε στον λαιμό του Χαράλαμπου Μπλιώνα προκαλώντας ακατάσχετη αιμοραγία από κόψιμο της καρωτίδας. Στις τραγικές στιγμές που ακολούθησαν οπαδοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν μία διαφημιστική πινακίδα ως φορείο προκειμένου να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο πάνω σε αγροτικό όχημα. Κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Χαράλαμπος Μπλιώνας έχασε τη ζωή του και βύθισε στο πένθος όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τιμά τη μνήμη του Μπάμπη και θυμίζει ότι αγωνίζεται για ένα ποδόσφαιρο καθαρό, σύγχρονο και οργανωμένο ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ ευχόμενη όλη η διαβάθμισή του να βελτιώνεται διαρκώς σε διεθνή πρότυπα. Σε συνδυασμό με την καταρτισμένη στελέχωση, τις εγκαταστάσεις, την επένδυση στις ακαδημίες, τα οργανωμένα μέτρα ασφαλείας και την τήρηση της νομοθεσίας οι διοργανώσεις στα ελληνικά γήπεδα μπορούν να γίνονται συνεχώς καλύτερες και να παρέχουν θέαμα αλλά και ασφάλεια στις οικογένειες των φιλάθλων.

Η εφαρμογή του αθλητικού νόμου είναι ένα βήμα που αποδίδει. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ας μην υπάρξει ποτέ ξανά κανένα θύμα οπαδικής βίας».