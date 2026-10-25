Γρηγορίου: «Αντί για 4-0 το ημίχρονο ήταν 3-1»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στην καλή εμφάνιση της ομάδας του αλλά και στις διαιτητικές αποφάσεις.

Ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στην αγωνιστική πρόοδο της ομάδας του αλλά και στις αποφάσεις των διαιτητών λέγοντας ότι… «ο Ατρόμητος είναι μεν χαμηλά στη βαθμολογία αλλά επειδή έχω περάσει από αυτή την ομάδα και την ξέρω, κάποια στιγμή θα ανακάμψει γιατί έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι βάσει προγράμματος θέλαμε να κάνουμε το τρία στα τρία και ότι μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να βρεθούμε στην τέταρτη θέση. Είναι σημαντικό. Ήμασταν κυρίαρχοι σε όλο το διάστημα, δεν χάσαμε ποτέ τον έλεγχο του αγώνα», είπε και συμπλήρωσε για τις αποφάσεις των διαιτητών.

«Αντί να είναι 4-0 το ημίχρονο ήταν 3-1 κι έχω την εντύπωση ότι το VAR θα έπρεπε να είχε φωνάξει τον διαιτητή. Εκνευρίστηκε όλο το γήπεδο. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τους παίκτες συγκεντρωμένους και δεν κινδυνέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αντιθέτως, θεωρώ ότι είχαμε την ευκαιρία να διευρύνουμε το σκορ. Τώρα έχουμε δύο παιχνίδια σε μία εβδομάδα κι αυτό απαιτεί διαχείριση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που στάθηκε δίπλα στα παιδιά όλο το διάστημα».

Ο Μιχάλης Γρηγορίου απέρριψε κάθε ενδεχόμενο άμεσης επιστροφής των Λορέν Μορόν, Μανού Γκαρθία. «Είναι δύσκολο γιατί τώρα ξεκίνησαν να τρέχουν. Θα είμαστε χωρίς αυτούς και αυτή την εβδομάδα», ενώ σε ερώτηση για τον αποκλεισμό του Νοά Φαντιγκά απάντησε ότι… «υπήρξε πειθαρχικό παράπτωμα. Με γνωρίζετε, ήμουν, είμαι και θα είμαι αμείλικτος σε θέματα πειθαρχικά».

Σε επιμέρους ερώτηση για τις διαιτητικές αποφάσεις απάντησε: «Απ’ ότι μου είπε ο διαιτητής, το πρώτο χέρι (στο γκολ του Ατρόμητου) ήταν ακούσιο. Εγώ ξέρω ότι όταν υπάρχει ξεκάθαρο χέρι (δίνει πλεονέκτημα) και η φάση εξελίσσεται σε γκολ εννοείται ότι γυρνάς τη φάση πίσω και δίνεται φάουλ. Αυτό ήξερα. Στο δεύτερο μου είπε ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι του Γκαρέ. Αυτό ήταν κολλημένο. Πού να πήγαινε το χέρι του; Ούτε προέκταση σώματος ήταν… Τέλος πάντων, αυτή ήταν η αιτιολογία των διαιτητών για τις δύο φάσεις που ευτυχώς δεν καθόρισαν τον νικητή αλλά το σκορ».

Σχετικά με την αγωνιστική εικόνα των Κουαμέ, Καντεβέρε και την πίεση που ασκούν ψηλά, απάντησε ότι… «είναι πράγματα που είχαμε από πέρυσι. Είχαμε πει ότι αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού θέλουμε. Την πίεση ψηλά, να συνεισφέρουν στην πρώτη γραμμή άμυνας. Δυστυχώς για ένα διάστημα είχαμε και τους δύο τραυματίες… Είχα δώσει την υπόσχεση ότι μετά τη διακοπή θα παρουσιάζαμε άλλη εικόνα κι αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Προσπαθώ από την πλευρά μου και βλέπω την ίδια διάθεση από τους παίκτες με σκοπό να αναρριχηθούμε στη βαθμολογία όπως αρμόζει στην ιστορία και στη φανέλα της ομάδας».