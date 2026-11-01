Ο 17χρονος Σαραφιανός Παπασαραφιανός θα καλύψει το κενό του Μπρούμα στα αριστερά της επίθεσης στον Άρη για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Ο Άρης έχει μια μίνι έκπληξη στην αρχική ενδεκάδα του εναντίον του Λεβαδειακού. Ο 17χρονος εξτρέμ Σαραφιανός Παπασαραφιανός που υπέγραψε το 2025 το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο πρόσφατο ματς Κυπέλλου εναντίον του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα των Κιτρινόμαυρων αντί του Μπρούμα (αριστερά) στην επίθεση.

Κατά τα άλλα ο Φρέντρικ Γένσεν θα πάρει τη θέση του Ούρος Ράτσιτς στο κέντρο και θα παρτενέρ του Μάρτιν Χόνγκλα που ξεκινάει κανονικά μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Η ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο – Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς – Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ, Παπασαραφιανός – Κουαμέ και Καντεβέρε.