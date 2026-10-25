Κέρκεζ: «Το ζήτημα είναι και ψυχολογικό»

Ο Ντούσαν Κέρκεζ έβαλε στην εξίσωση και τον ψυχολογικό παράγοντα για να εξηγήσει τους λόγους της πορείας του Ατρόμητου.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, Ντούσαν Κέρκεζ στάθηκε αρχικά στην αποτελεσματικότητα του Άρη λέγοντας ότι… «ήταν αποτελεσματικός στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε τέσσερα σουτ κι έβαλε τέσσερα γκολ, το ένα ήταν αντικανονικό. Εμείς ισοφαρίσαμε αλλά μετά κάτσαμε πίσω και δώσαμε χώρο στον Άρη για να παίξει. Ο Άρης είναι ομάδα με ατομική ποιότητα και μπορεί να κάνει πολλά. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι αλλά φτάνοντας έξω από την περιοχή δεν κάναμε τα πράγματα που πρέπει. Στο τελευταίο τρίτο μας λείπει η πάσα και το καλό σουτ».

Σε ερώτηση για την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας του, αναφέρθηκε και στον ψυχολογικό παράγοντας. «Όταν δεν έρχεται το αποτέλεσμα, το θέμα γίνεται και ψυχολογικό. Συνήθως, όταν σκοράρεις εκτός έδρας παίρνεις αποτέλεσμα. Στην άμυνα αλλάξαμε έναν στόπερ κι έναν μπακ… Δεν μπορώ να πω ότι δεν δουλεύουμε, το ζήτημα είναι και ψυχολογικό. Όταν ένα παιχνίδι ξεκινά και τρως γκολ στο τρίτο λεπτό δίχως να καταλάβεις πώς έγινε… Στο ποδόσφαιρο μπορεί ένα αποτέλεσμα να αλλάξει την ψυχολογία».

