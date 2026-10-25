Το ματς ΟΦΗ - ΠΑΟΚ παρακολούθησε μεταξύ άλλων και ο πρώην τεχνικός του Δικέφαλου - και των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Εθνικής ομάδας - Φερνάντο Σάντος, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε συνδεθεί με τον Δικέφαλο με σενάριο συνεργασίας.

Εκτός από τον Γιώργο Σαββίδη και τη Μαρία Γκοντσάρεβα, παρών στο Ηράκλειο για το ματς ΟΦΗ - ΠΑΟΚ είναι και ο πρώην τεχνικός ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Εθνικής ομάδας, Φερνάντο Σάντος.

Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε αναφερθεί σε μερίδα του Τύπου το σενάριο περί συνεργασίας του Σάντος με τον ΠΑΟΚ σε ρόλο "στρατηγικού συμβούλου», αλλά στην πράξη δεν είχε επιβεβαιωθεί.