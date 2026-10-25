Στο 64' η Καλαμάτα βρήκε δίχτυα στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά το γκολ του Βάργκας δεν μέτρησε για οφσάιντ με τη χρήση VAR.

Μετά από εκτέλεση φάουλ του Μορέιρα, ο Σμάιλοβιτς πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να καταλήγει στο δεύτερο δοκάρι και τον Βάργκας να μειώνει για την Καλαμάτα με κεφαλιά σε 3-1.

Ο Ζαμπαλάς ωστόσο κλήθηκε στο VAR και ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ λόγω συμμετοχής στη φάση του εκτεθειμένου Στρούγγη.