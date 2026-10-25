Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Το γκολ του Βάργκας που ακυρώθηκε για οφσάιντ μέσω VAR
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Στο 64' η Καλαμάτα βρήκε δίχτυα στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά το γκολ του Βάργκας δεν μέτρησε για οφσάιντ με τη χρήση VAR.
Μετά από εκτέλεση φάουλ του Μορέιρα, ο Σμάιλοβιτς πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να καταλήγει στο δεύτερο δοκάρι και τον Βάργκας να μειώνει για την Καλαμάτα με κεφαλιά σε 3-1.
Ο Ζαμπαλάς ωστόσο κλήθηκε στο VAR και ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ λόγω συμμετοχής στη φάση του εκτεθειμένου Στρούγγη.
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