Ολυμπιακός: Τι απομένει για την αλλαγή της ημερομηνίας του αγώνα με τη Ρεν
Εξελίξεις για τον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεν στη Γαλλία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League με το θέμα της ημερομηνίας καθώς στις 5/11 θα υπάρξουν πορείες στο κέντρο της πόλης.
Για αυτόν τον λόγο, η UEFA σε συνεννόηση με τις δύο ομάδες και τις Αρχές, αποφάσισαν να αλλάξουν την ημερομηνία του αγώνα, με την Τετάρτη (4/11) να έχει... κλειδώσει και να απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί η αλλαγή.
Ωστόσο, δεν θα αλλάξει μόνο η ημερομηνία αλλά και η ώρα όπως όλα δείχνουν καθώς στις 19:45 που ήταν προγραμματισμένο το παιχνίδι, θα ξεκινήσουν και οι αγώνες του Champions League.
Για αυτόν τον λόγο έχει πέσει στο τραπέζι το παιχνίδι να γίνει στις 17:30 χωρίς να υπάρχει κάτι οριστικό ακόμα.
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