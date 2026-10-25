Ολυμπιακός: Οι 11 του Αλγκουαθίλ για το ματς με την Καλαμάτα
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στην Καλαμάτα στο Καραϊσκάκη.
Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Ορτέγκα, στην άμυνα οι Πέντερσεν, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς και Τικνιζιάν. Στο κέντρο θα δουμε το δίδυμο Φρόιλερ, Πουέρτα ενώ μπροστά τους θα παίξουν Ζότα, Ρόκα στα «φτερά» της επίθεσης και ο Σα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γκονζάλες.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καλαμάτα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kalamata is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️ #OlympiacosFC #OLYKAL #slgr https://t.co/72K3kfcbOI— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.