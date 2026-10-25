Ολυμπιακός: Οι 11 του Αλγκουαθίλ για το ματς με την Καλαμάτα

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Οι 11 του Αλγκουαθίλ για το ματς με την Καλαμάτα

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Ο Βάσκος τεχνικός πήρε τις αποφάσεις του για τον καταρτισμό της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού κόντρα στην Καλαμάτα, με τους Σμαΐλοβιτς, Ρόκα και Γκονζάλες να ξεκινούν στο ματς.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στην Καλαμάτα στο Καραϊσκάκη.

Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Ορτέγκα, στην άμυνα οι Πέντερσεν, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς και Τικνιζιάν. Στο κέντρο θα δουμε το δίδυμο Φρόιλερ, Πουέρτα ενώ μπροστά τους θα παίξουν Ζότα, Ρόκα στα «φτερά» της επίθεσης και ο Σα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γκονζάλες.

@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
     

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