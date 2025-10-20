Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό τζάκετ για τα 100 χρόνια που φορούσε η αποστολή
Στον δρόμο για τη Βαρκελώνη βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (21/10, 19:45).
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ των Πειραιωτών αναχώρησε από την Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας (20/10) και τα βλέμματα έκλεψαν τα μπουφάν που φορούσαν οι παίκτες. Ένα εντυπωσιακό σχέδιο που έχει επιμεληθεί η εταιρία «Aime Leon Dore» που πρόκειται για ένα διεθνή μπραντ και γνωστό για τα ιδιαίτερα σχέδια στα ρούχα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το συγκεκριμένο ρούχο, καθώς ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, Μιλτιάδης, είχε ανεβάσει σχετική ανάρτηση στα τέλη του Αυγούστου, όταν έκανε γνωστή τη νέα σειρά ρούχων της συγκεκριμένη εταιρίας, την οποία επιμελείται ο Τέντι Σάντις.
Αυτή συνεργασία είναι μέρος της νέας capsule συλλογής Φθινόπωρο – Χειμώνας 2025, αφιερωμένη στα 100 χρόνια της ομάδας και φυσικά, πρόκειται την είσοδο του Ολυμπιακού στον κόσμο του lifestyle καθώς η Aime Leon Dore έχει βγάλει ρούχα για μεγάλα μπραντς όπως η Porsche, η New Balance, η Timberland κ.α.
Τέλος, το τζάκετ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Νοεμβρίου και ο κόσμος θα μπορεί να το αγοράσει είτε από το επίσημο site, είτε από το τα μαγαζιά σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο.
