Δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη σπουδαία νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals στην έδρα του Ηρακλή, με ανατροπή.

Ματσάρα στο Καυτανζόγλειο με θριαμβεύτρια την Κηφισιά Tutu Deals! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο υπέταξε τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο και έκανε βαθμολογικό... άλμα προς την 6η θέση.

Ο Γηραιός προηγήθηκε στο 13ο λεπτό, όταν ο Σόρια έβγαλε τη σέντρα, ο Τσάκλα πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα αρχικά στο δοκάρι κι από εκεί στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ισοφάρισε στο 33ο λεπτό. Γιάγκνε και Σαγάλ έκαναν το 1-2, ο πρώτος έκανε το παράλληλο γύρισμα και από κοντά ο Αντόνισε έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Η ομάδα του Ματσάρι ανέκτησε το προβάδισμα στο 53' με κεφαλιά του Λόπεθ έπειτα από νέα σέντρα - ασίστ του Σόρια. Οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» ξανά, στο 77', όταν ο Κυριόπουλος άνοιξε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος αφού έκανε ντρίμπλα με άρτιο πλασέ έστειλε στην μπάλα αρχικά στο δοκάρι κι από εκεί στα δίχτυα. Στο 86' ο νεαρός Πολυκράτης έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Σαγκάλ με κεφαλιά έκανε το 3-2 και «υπέγραψε» το θρίαμβο της Κηφισιάς Tutu Deals.

Τα highlights του Ηρακλής - Κηφισιά Tutu Deals