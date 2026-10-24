ΟΦΗ: Με Σιέλη η αποστολή για ΠΑΟΚ
Ο ΟΦΗ μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν έφτασε στις 4 στα ισάριθμα παιχνίδια του μετά τη διακοπή και ψάχνει την αντίδραση στον ερχόμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο.
Οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με απογευματινή προπόνηση που έγινε στο ΒΑΚ κι εν συνεχεία έγινε γνωστή η αποστολή, στην οποία επιστρέφει ο Χρίστος Σιέλης, ο οποίος από την Τετάρτη μπήκε στις προπονήσεις.
Εκτός έμειναν οι τραυματίες Χριστογεώργος (θεραπεία), Ισέκα (ατομικό πρόγραμμα) και Χνάρης και οι Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.