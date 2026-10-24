Η απσοτολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 8η αγωνιστική της Super League (25/10, 20:00).

Ο ΟΦΗ μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν έφτασε στις 4 στα ισάριθμα παιχνίδια του μετά τη διακοπή και ψάχνει την αντίδραση στον ερχόμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο.

Οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με απογευματινή προπόνηση που έγινε στο ΒΑΚ κι εν συνεχεία έγινε γνωστή η αποστολή, στην οποία επιστρέφει ο Χρίστος Σιέλης, ο οποίος από την Τετάρτη μπήκε στις προπονήσεις.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Χριστογεώργος (θεραπεία), Ισέκα (ατομικό πρόγραμμα) και Χνάρης και οι Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.