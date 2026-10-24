Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στον αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals, με γκολ του Τσάκλα, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Αντόνισε.

Ισόπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια του Καυτανζολγείου ο Ηρακλής και η Κηφισιά Tutut Deals στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο Γηραιός προηγήθηκε στο 13ο λεπτό, όταν ο Σόρια έβγαλε τη σέντρα, ο Τσάκλα πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα αρχικά στο δοκάρι κι από εκεί στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ισοφάρισε στο 33ο λεπτό. Γιάγκνε και Σαγάλ έκαναν το 1-2, ο πρώτος έκανε το παράλληλο γύρισμα και από κοντά ο Αντόνισε έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.