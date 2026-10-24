Ηρακλής - Κηφισιά Tutu Deals: Άνοιξε το σκορ ο Τσάκλα, ισοφάρισε ο Αντόνισε
Ισόπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια του Καυτανζολγείου ο Ηρακλής και η Κηφισιά Tutut Deals στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 8η αγωνιστική της Super League.
Ο Γηραιός προηγήθηκε στο 13ο λεπτό, όταν ο Σόρια έβγαλε τη σέντρα, ο Τσάκλα πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα αρχικά στο δοκάρι κι από εκεί στα δίχτυα για το 1-0.
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ισοφάρισε στο 33ο λεπτό. Γιάγκνε και Σαγάλ έκαναν το 1-2, ο πρώτος έκανε το παράλληλο γύρισμα και από κοντά ο Αντόνισε έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
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