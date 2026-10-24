Ο Άρης δεν πρέπει να σπαταλήσει την ευκαιρία που δημιούργησε

Η ευκαιρία που έχει ο Άρης έχει μπροστά του να μετατρέψει το 2/2 σε πραγματικό σερί και να επιβεβαιώσει ότι η βελτίωση μετά τη διακοπή αποκτά διάρκεια.

Ο Άρης έφτιαξε μόνος του το μομέντουμ και τώρα καλείται να το αξιοποιήσει. Οι δύο συνεχόμενες νίκες μετά τη διακοπή του έδωσαν βαθμούς, αυτοπεποίθηση και μία πιο καθαρή αγωνιστική βάση, όμως το αυριανό (25/10 – 19:30) παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι αυτό που μπορεί να δείξει αν αυτή η βελτίωση αρχίζει πραγματικά να αποκτά συνέχεια.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου εκτός από τους βαθμούς, έχει βελτιώσει το κλίμα γύρω της, έχει ξαναβρεί ένα κομμάτι αυτοπεποίθησης και πλέον έχει την ευκαιρία να μετατρέψει ένα καλό δίδυμο αποτελεσμάτων σε πραγματικό σερί. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο απέναντι στον Ατρόμητο. Όχι απλώς να προσθέσει άλλους τρεις βαθμούς, αλλά να δείξει ότι αρχίζει να αποκτά συνέχεια.

Ο Άρης έχει παρουσιάσει βελτίωση μετά τη διακοπή. Δεν έχει γίνει, βέβαια, ξαφνικά μία ομάδα χωρίς προβλήματα και ούτε οι δύο νίκες πρέπει να κρύψουν τις μεταπτώσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στα παιχνίδια του. Με τον Βόλο ήταν εξαιρετικός για ένα ημίχρονο και στο δεύτερο επέτρεψε στον αντίπαλο να ξαναμπεί στο ματς. Στη Λεωφόρο είχε καλά διαστήματα, δημιούργησε προϋποθέσεις, αλλά και πάλι δυσκολεύτηκε να ελέγξει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον ρυθμό. Αυτά είναι τα κομμάτια που πρέπει να διορθώσει σταδιακά.

Απέναντι στον Ατρόμητο ο Άρης θα χρειαστεί: να πάρει την πρωτοβουλία, να παίξει ως γηπεδούχος και να δείξει περισσότερη ωριμότητα στη διαχείριση του αγώνα. Πρέπει να επιβάλει τον ρυθμό του, αλλά και να έχει υπομονή στο παιχνίδι του καθώς ο αντίπαλος προέρχεται από αρνητικό σερί και δεδομένα θα ψάξει αντίδραση. Να κυκλοφορήσει την μπάλα χωρίς βιασύνη και κυρίως, όταν του παρουσιαστούν οι στιγμές, να τις τελειώσει.

Το θετικό για τον Γρηγορίου είναι ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένας βασικός κορμός. Η ενσωμάτωση του Ρίτσαρντς στο κανονικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθεί για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι η ίδια ενδεκάδα και αυτό από μόνο του έχει τη σημασία του. Ο Άρης έχει αρχίσει να αποκτά συγκεκριμένες συνεργασίες. Η δεξιά πλευρά με Πετρίς και Γκαρέ έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Ο Μπρούμα έχει μπει πιο ουσιαστικά στην εξίσωση. Ο Γκαρέ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες μετά τη διακοπή. Ο Χόνγκλα δίνει πράγματα στον άξονα και το δίδυμο Κουαμέ-Καντεβέρε προσφέρει κίνηση και ένταση, ακόμη κι αν η τελική απόφαση χρειάζεται βελτίωση.

Αυτό είναι επίσης μέρος της προόδου, διότι πλέον σεν κερδίζει μόνο βαθμούς, αλλά αρχίζει να κερδίζει και παίκτες. Το επόμενο βήμα είναι να κερδίσει και σταθερότητα και η διάρκεια στο παιχνίδι του. Κι εδώ μπαίνει ο παράγοντας της έδρας. Μία ομάδα που θέλει να κοιτάξει ψηλά δεν μπορεί να αφήνει τέτοιες ευκαιρίες να περνούν. Ο Ατρόμητος μπορεί να βρίσκεται χαμηλά και να αναζητά αποτέλεσμα, αλλά ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα.

Ο Άρης έχει το μομέντουμ, έχει την ψυχολογία και έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα που του δίνει τη δυνατότητα να επενδύσει. Αμέσως μετά, σε διάστημα μίας εβδομάδα, έρχονται Παναθηναϊκός στο Κύπελλο στο ΟΑΚΑ και Λεβαδειακός. Ένα 3/3 στο Πρωτάθλημα, όμως, δεδομένα θα αλλάξει τη συζήτηση, καθώς εκτός από βαθμούς θα προσφέρει ηρεμία και περισσότερη πίστη.