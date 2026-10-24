Ο Μπόσκο Σούταλο έθεσε ως άμεσο στόχο το πρώτο 3/3 του Άρη και μίλησε για την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων» να μπουν στην πρώτη τετράδα.

Ο Μπόσκο Σούταλο μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει της αναμέτρησης του Άρη με τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (25/10 - 19:30) και στάθηκε στο καλό μομέντουμ που έχουν δημιουργήσει οι δύο συνεχόμενες νίκες, αλλά και στον ξεκάθαρο στόχο των «κιτρινόμαυρων» να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία στη βαθμολογία.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός τόνισε ότι η ομάδα έχει αποκτήσει καλύτερη ψυχολογία μετά τις επιτυχίες απέναντι σε Βόλο και Κηφισιά και ξεκαθάρισε ότι απέναντι στον Ατρόμητο ο στόχος είναι το πρώτο 3/3 της σεζόν.

«Είμαστε καλά, χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, γιατί έχουμε δύο νίκες στα τελευταία δύο παιχνίδια. Την Κυριακή θέλουμε να πετύχουμε την τρίτη διαδοχική μας νίκη. Έτσι αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σούταλο συνέδεσε το σερί και με τη βαθμολογική φιλοδοξία του Άρη, βάζοντας ξεκάθαρα στο κάδρο την πρώτη τετράδα. «Είναι σημαντικό, γιατί θέλουμε να ανέβουμε ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία και να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα. Στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η νίκη. Έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα με το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια ακόμη μία αναμέτρηση. Προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Αναφερόμενος στον Ατρόμητο, ξεκαθάρισε ότι η βαθμολογική θέση του αντιπάλου δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο Άρης την αναμέτρηση. «Δεν μας απασχολεί τι κάνει ο Ατρόμητος. Μας περιμένει ακόμη ένα δύσκολο και σκληρό παιχνίδι, όπως όλα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκειά του και να μην επαναλάβουμε ό,τι συνέβη με τον Βόλο, όταν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αντιμετωπίσαμε προβλήματα στο δεύτερο. Πάμε για να πάρουμε τη νίκη».

Ο Κροάτης αμυντικός στάθηκε τέλος και στη σημασία της έδρας, υπογραμμίζοντας ότι ο Άρης οφείλει να παρουσιάσει ξανά την ένταση και τη συγκέντρωση των τελευταίων αγώνων. «Πρέπει να δώσουμε το 100% και τον καλύτερό μας εαυτό στο παιχνίδι της Κυριακής, όπως κάναμε και στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Αγωνιζόμαστε στην έδρα μας και αποτελεί πρόκληση για εμάς να κερδίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».