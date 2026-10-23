Άρης: Διαθέσιμος ο Ρίτσαρντς και προβάδισμα στην ίδια ενδεκάδα

Ο Ομάρ Ρίτσαρντς προπονήθηκε κανονικά και ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσει τον ίδιο κορμό απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Άρης μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το κυριακάτικο (25/10) εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έχοντας ως στόχο να διευρύνει το σερί του και να φτάσει για πρώτη φορά φέτος σε τρίτη διαδοχική νίκη.

Μετά τα «τρίποντα» με Βόλο Elabet και Κηφισιά, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να διαφοροποιήσει τον βασικό κορμό που του έδωσε το 2/2, με την ίδια ενδεκάδα να συγκεντρώνει και πάλι τις περισσότερες πιθανότητες. Αυτό έχει να κάνει και με τον Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά στη σημερινή προπόνηση (23/10) και τέθηκε στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Παράλληλα, ο Γρηγορίου έχει ήδη στο πίσω μέρος του μυαλού του και τη διαχείριση που θα απαιτήσει το πρόγραμμα που ακολουθεί, καθώς ο Άρης έχει μπροστά του τρία παιχνίδια μέσα σε επτά ημέρες, με Ατρόμητο και Λεβαδειακό (1/11) στο Πρωτάθλημα και το ματς Κυπέλλου (28/10) με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα με τον Ατρόμητο, ενδέχεται να χρειαστεί να δοθούν ανάσες σε ορισμένους παίκτες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά το ενημερωτικό της ΠΑΕ Άρης:

«Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Ατρόμητο (25/10, 19:30), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, τακτικό παιχνίδι σε όλη τη φάση του αγώνα και στατικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση.

Ο Ομάρ Ρίτσαρντς προπονήθηκε κανονικά, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι.»