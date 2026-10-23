Ο «ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣ» είχε να παραβιαστεί από το 2021

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου έψαξε και βρήκε τις λιγοστές φορές στην καριέρα του Μάρκο Νίκολιτς στις οποίες ο Σέρβος «έγραψε» δύο συνεχόμενες ήττες.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε δύο φορές μέσα σε έξι μέρες. Στις 14 Οκτωβρίου έπεσε με 1-3 από τη Σαχτάρ στο ουδέτερο «Στάμφορντ Μπριτζ». Είχε προηγηθεί και δέχτηκε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στις 20 Οκτωβρίου ήρθε το 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ήταν η πρώτη ήττα της Ένωσης μετά από 11 αγώνες, και ακολούθησε αμέσως η δεύτερη.

Ανάμεσα στα δύο παιχνίδια δεν υπήρξε άλλο επίσημο ματς. Η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο αναβλήθηκε λόγω του δικαιώματος που η ΑΕΚ ενεργοποίησε, οπότε οι δύο ήττες είναι πράγματι διαδοχικές. Για έναν προπονητή που από το 2016 και μετά κατακτά τίτλο σε κάθε ομάδα που αναλαμβάνει, το σερί αυτό είναι σπάνιο γεγονός.

Τα παλιά συμβάντα: συμπτώσεις, όχι συνήθεια

Στην καριέρα του Νίκολιτς τα σερί δύο ή περισσότερων ηττών είναι λίγα και έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο. Τα πιο «έντονα» κατεγράφησαν στη Λοκομοτίβ Μόσχας το 2020, όταν η ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τραυματισμούς, αποχωρήσεις, κορονοϊό και τις απαιτήσεις του Champions League.

Ο Αλεξέι Μιραντσούκ επέμεινε για τη μεταπήδησή του στην Αταλάντα και η ομάδα έχασε τον αστέρα της. Στην αρχή, κάπως τα μπάλωνε... Όταν όμως ξεκίνησαν οι όμιλοι της Ευρώπης, το σύνολο κατέρρευσε: η άμυνα έμοιαζε χαλαρή, οι επιθετικοί αστοχούσαν και η Λοκομοτίβ οπισθοχωρούσε στη βαθμολογία.

Τον Οκτώβριο ήρθαν τρεις ήττες σε οκτώ ημέρες: με 1-2 από τη Ρότορ Βόλγκογκραντ, 1-2 από την Μπάγερν και 1-2 από τη Σότσι, όλες με ένα γκολ

διαφορά, όλες με το ίδιο σκορ. Τον Δεκέμβριο το σερί ήταν σκληρότερο: 0-2 από την Μπάγερν, 0-5 από την Κρασνοντάρ και 2-3 από τη Χίμκι.

Από το Φεχερβάρ μέχρι σήμερα: εννέα σερί, ποτέ με τέσσερις ήττες

Εκκινώντας από το 2017 και το Φεχερβάρ (Βίντι), το αρχείο του Νίκολιτς έχει μόλις εννέα σερί δύο ή περισσότερων ηττών, μαζί με το τωρινό. Το πρώτο ήρθε με τη Βίντι, τρεις ήττες από τις 29 Νοεμβρίου ως τις 9 Δεκεμβρίου του 2017. Την ίδια σεζόν η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Από τότε έως και το 2021 του συνέβη συνολικά άλλες επτά φορές και μετά μπήκε τέλος, μέχρι το ταξίδι της ΑΕΚ στην Αγγλία.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι όσα δεν έγιναν

Από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2026 και συνολικά περισσότερα από 130 επίσημα ματς με τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί, την ΤΣΣΚΑ και την ΑΕΚ, δεν υπάρχει καμία φορά που ο Νίκολιτς να έχασε δύο συνεχόμενα επίσημα παιχνίδια.

Στα Εμιράτα κατέκτησε το Σούπερ Καπ, με τη ΤΣΣΚΑ το Κύπελλο Ρωσίας το 2025 και με την ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρυσι. Σε κάθε σταθμό, η πρώτη ήττα ακολουθούνταν από αντίδραση.

Τα νούμερα εξηγούν και γιατί οι δύο ήττες του Οκτωβρίου μετρούν περισσότερο από το σκορ. Η Σίτι είναι αντίπαλος άλλου επιπέδου. Ακριβώς γι΄αυτό, ό,τι ακολουθήσει θα δείξει αν το σερί παραμένει εξαίρεση ή ανοίγει νέο κεφάλαιο. Η ιστορία δείχνει ότι υπάρχουν απλά εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον «ΚΑΝΟΝΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣ».

Τα ίδια χαρακτηριστικά τον ακολουθούν από χώρα σε χώρα: Σερβία, Ουγγαρία, Ρωσία, Εμιράτα, Ελλάδα. Οι παίκτες που δούλεψαν μαζί του μιλούν για προπονητή «εμμονικό» με τη λεπτομέρεια, που χτίζει σύνολο γύρω από την ενότητα και την αφοσίωση.

Αυτό ίσως τον ορίζει καλύτερα από οποιονδήποτε τίτλο: δεν είναι προπονητής που δεν χάνει, είναι προπονητής που δεν αφήνει την ήττα να γίνει συνήθεια.

Το τεστ είναι άμεσο. Το Σάββατο υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Στις 28 παίζει στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ και την 1η Νοεμβρίου πηγαίνει στο ΟΑΚΑ για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Στις 4 Νοεμβρίου έρχεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Πόσο ασφαλής θα συνεχίσει να είναι ο κανόνας του;