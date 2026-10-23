Άρης: Από τη σταθερότητα της ενδεκάδας στο πρώτο τεστ διαχείρισης

Ο Άρης μπαίνει σε τρία παιχνίδια μέσα σε επτά ημέρες και ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί για πρώτη φορά, μετά τη διακοπή, ουσιαστικά το βάθος του ρόστερ.

Ο Άρης βρήκε για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν μία σταθερή βάση στην ενδεκάδα του, αλλά πλέον μπαίνει σε ένα διάστημα που θα δοκιμάσει όχι μόνο τον βασικό του κορμό, αλλά και το πραγματικό βάθος του ρόστερ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου χρησιμοποίησε την ίδια ενδεκάδα απέναντι σε Βόλο Elabet και Κηφισιά - ενδεχομένως να το κάνει και στο ματς με τον Ατρόμητο - και είδε την ομάδα του να παίρνει δύο διαδοχικές νίκες, να αποκτά καλύτερες συνεργασίες στις πλευρές και να βρίσκει μεγαλύτερη συνοχή.

Το πρόγραμμα όμως αλλάζει πλέον τα δεδομένα. Ο Άρης έχει μπροστά του τρία παιχνίδια μέσα σε επτά ημέρες, με τον Ατρόμητο για το Πρωτάθλημα, το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, στις 28 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια νέα υποχρέωση στο Πρωτάθλημα, εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό (1/11). Αυτό σημαίνει ότι ο Γρηγορίου δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στους ίδιους έντεκα.

Το πιθανότερο είναι ότι οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις θα έρθουν στο παιχνίδι Κυπέλλου, όχι όμως σε βαθμό που να χαθεί η αγωνιστική ισορροπία. Το ματς με τον Παναθηναϊκό δεν είναι αναμέτρηση όπου μπορεί να γίνει μαζικό rotation, καθώς εκτός από ένα ματς απαιτήσεων είναι κρίσιμο και σε βαθμολογικό επίπεδο.

Παράλληλα, αυτό το γκρουπ των διαδοχικών αγώνων θα αποτελέσει ευκαιρία και για ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα έχουν μικρότερο ρόλο να ξαναμπούν πιο έντονα στην εξίσωση. Για παράδειγμα, οι: Μιρ, Ντέλε-Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Γιαννιώτας και Φαντιγκά είναι μεταξύ των παικτών που μπορούν να πάρουν περισσότερο χρόνο, είτε από την αρχή είτε στη διάρκεια των αγώνων.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Γρηγορίου μέχρι τώρα προσπαθούσε να βρει σταθερότητα. Τώρα καλείται να τη διατηρήσει ακόμη κι όταν αλλάξουν πρόσωπα.