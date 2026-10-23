Βενάκης: «Οι νίκες μας δίνουν ψυχολογία και μομέντουμ»

Ο Σήφης Βενάκης στάθηκε στο μομέντουμ που έχει χτίσει ο Άρης μετά το 2/2 και στην υπομονή που θα χρειαστεί απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Σήφης Βενάκης, άμεσος συνεργάτης του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία του Άρη, μίλησε στη NOVA ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και στάθηκε κυρίως στο ψυχολογικό όφελος που έχουν προσφέρει στην ομάδα οι δύο διαδοχικές νίκες μετά τη διακοπή.

Ο συνεργάτης του Έλληνα τεχνικού υπογράμμισε ότι το 2/2 απέναντι σε Βόλο Elabet και Κηφισιά έχει δώσει αυτοπεποίθηση και καλύτερο μομέντουμ στους «κιτρινόμαυρους», χωρίς πάντως να θεωρεί ότι η δουλειά, που άρχισε στη διακοπή, έχει ολοκληρωθεί.

«Είναι πολύ σημαντικό. Στη δεδομένη χρονική στιγμή οι νίκες σου δίνουν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και είναι σημαντικό ότι το πετύχαμε. Τέτοιες νίκες σε καθιερώνουν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον Ατρόμητο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της διακοπής και στα αποτελέσματα που αυτή έχει αρχίσει να δίνει:

«Όσο κερδίζεις, η ψυχολογία και το μομέντουμ είναι με το μέρος σου. Δουλέψαμε πολύ καλά στη διακοπή, ήταν ένα διάστημα που το χρειαζόμασταν και το είχαμε ανάγκη. Αυτό που παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ο στόχος που είχαμε: συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και βαθμούς που θα κρατήσουν την ομάδα στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας».

Αναφερόμενος στον Ατρόμητο, ο Βενάκης ξεκαθάρισε ότι η βαθμολογική του θέση και το γεγονός ότι παραμένει χωρίς νίκη στα έξι τελευταία παιχνίδια δεν αλλάζουν την προσέγγιση του Άρη: «Δεν μας ξεγελάει καθόλου η βαθμολογική θέση του Ατρόμητου. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είναι όλα τα ματς. Είναι μία ομάδα με ομοιογένεια από την προηγούμενη σεζόν. Θα είναι δύσκολο, αλλά θέλουμε να πάρουμε τη νίκη και να αξιοποιήσουμε την έδρα μας. Με σωστή προσέγγιση και προσήλωση πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε».

Στο τακτικό κομμάτι, έδωσε έμφαση στην υπομονή και στην ανάγκη ο Άρης να επιβάλει τον ρυθμό του χωρίς βιασύνη. «Τακτικά, αυτό που δείχνουμε στα προηγούμενα παιχνίδια θέλουμε να κάνουμε και τώρα. Θα χρειαστεί υπομονή. Αυτά τα παιχνίδια δεν κερδίζονται από το πρώτο λεπτό. Θέλουμε να επιβληθούμε, να έχουμε την πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την υπομονή και τις σωστές αποφάσεις για να τελειώσουμε το παιχνίδι στις στιγμές που θα μας παρουσιαστούν και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».