Ολυμπιακός: Η μεγάλη «τρύπα» της Σπάρτα που έχει εντοπιστεί!

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει μελετήσει καλά τη Σπάρτα Πράγας και ένα από τα βασικά ζητήματα/προβλήματα των Τσέχων είναι οι αντιδράσεις τους στις στατικές φάσεις.

Οι στατικές φάσεις είναι ένας από τους τομείς στους οποίους μπορεί να κριθεί η αναμέτρηση (22/10, 22:00-Live από το Gazzetta) του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη, σε περίπτωση που οι Πειραιώτες δεν βγάλουν... άκρ σε σετ παιχνίδι.

Οι δύο ομάδες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αξιοποιήσουν κάθε πιθανή ευκαιρία, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία αυτού του κομματιού του παιχνιδιού.

Η Σπάρτα διαθέτει τη δυνατότητα να μεταφέρει την πίεση στην αντίπαλη περιοχή μέσα από τις εκτελέσεις κόρνερ. Στο πρόσφατο δείγμα των δέκα αγώνων της κερδίζει κατά μέσο όρο πάνω από 6 κόρνερ ανά παιχνίδι και κάμποσα φάουλ σε κοντινή απόσταση από την περιοχή, αριθμός που αποτυπώνει τη συχνότητα με την οποία καταφέρνει να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις.

Πρόκειται, συνεπώς, για έναν τομέα στον οποίο η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού θα χρειαστεί την απαιτούμενη συγκέντρωση , γιατί είναι ένα από τα δυνατά στοιχεία στο παιχνίδι των Τσέχων.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αρκεί να απομακρύνουν την μπάλα στην πρώτη προσπάθεια. Θα πρέπει να ελέγξουν τις δεύτερες μπάλες, να περιορίσουν τις κινήσεις των αντιπάλων μέσα στην περιοχή και να αποφύγουν διαδοχικές παραχωρήσεις κόρνερ, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες ασφυκτικής πίεσης. Η σωστή τοποθέτηση και η αποφασιστικότητα στις εναέριες μονομαχίες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.

Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά. Ο Ολυμπιακός θέλει να μετατρέψει τις δικές του στατικές φάσεις σε πηγή κινδύνου για την εστία των Τσέχων. Ο Αλγκουαθίλ και οι συνεργάτες του δουλεύουν πάνω στην τακτική προετοιμασία και οι οργανωμένες κινήσεις στις εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ προσφέρουν τη δυνατότητα για κάτι περισσότερο από μια απλή σέντρα στην περιοχή.

Το ζητούμενο είναι να εμφανιστούν οι Πειραιώτες με διαφορετικές ιδέες, ικανοί να αιφνιδιάσουν την αντίπαλη άμυνα. Μια αλλαγή στην εκτέλεση, μια κίνηση που θα τραβήξει τους αμυντικούς μακριά από τον βασικό στόχο ή ένας συνδυασμός που θα δημιουργήσει ελεύθερο χώρο μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Οι νέες κομπίνες που προετοιμάζονται έχουν ακριβώς αυτή τη λογική: να μην επιτρέψουν στη Σπάρτα να διαβάσει εύκολα τις προθέσεις των γηπεδούχων.

Το θετικό σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι της Πέμπτης (22/10) είναι ότι όσο καλή είναι επιθετικά η Σπάρτα στις στατικές φάσεις, άλλο τόσο προβληματική εμφανίζεται όταν είναι σε συνθήκες άμυνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, παίκτες όπως ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Λορέντσο Πιρόλα ή ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, αλλά και ο Σαντιάγκο Έσε, με την ικανότητά τους στις εναέριες μονομαχίες, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική απειλή. Η παρουσία τους στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις κινήσεις των υπόλοιπων παικτών, δίνει στον Ολυμπιακό περισσότερες επιλογές.

Σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι όπου οι λεπτομέρειες έχουν ξεχωριστή σημασία, μια καλά εκτελεσμένη στατική φάση μπορεί να αποδειχθεί η διαφορά. Και ο Ολυμπιακός θέλει να είναι έτοιμος, ώστε, όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία, να την αξιοποιήσει και να πιάσει τους Τσέχους στον ύπνο.

Το ιδανικό σενάριο να χτυπήσει εκεί που υποφέρει η Σπάρτα

Το ιδανικό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να καταφέρει να εκμεταλλευτεί τους χώρους που ενδέχεται να αφήσει η Σπάρτα όταν ανεβάζει τις γραμμές της και πιέζει για να ανακτήσει την μπάλα. Οι Τσέχοι ποντάρουν στην ένταση και στην επιθετική προσέγγιση, επομένως οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστεί να έχουν καθαρό μυαλό στην πρώτη πάσα και να αναζητήσουν γρήγορα τους παίκτες που μπορούν να επιτεθούν στον χώρο.

Σε αυτό το πλάνο, η ταχύτητα του Ζέλσον Μαρτίνς μπορεί να αποδειχθεί κομβική, καθώς ο Πορτογάλος έχει τη δυνατότητα να απειλήσει στο ένας εναντίον ενός και να αναγκάσει την αντίπαλη άμυνα να υποχωρήσει. Παράλληλα, οι κινήσεις των εξτρέμ στην πλάτη των αντίπαλων μπακ μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για επικίνδυνες καταστάσεις, είτε με τελικές προσπάθειες είτε με γυρίσματα προς τους παίκτες που έρχονται από τη δεύτερη γραμμή.

Ο Ολυμπιακός, συνεπώς, δεν θα πρέπει να παρασυρθεί σε ένα παιχνίδι άσκοπων μονομαχιών. Αν καταφέρει να συνδυάσει την υπομονή στην κυκλοφορία με την ταχύτητα στις μεταβάσεις, μπορεί να βρει το σημείο στο οποίο η Σπάρτα θα δυσκολευτεί περισσότερο: στην επιστροφή της μετά την απώλεια της μπάλας.