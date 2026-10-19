Συνάντηση εργασίας του ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Αγγελούδη για τις μελέτες, το κυκλοφοριακό και τις διαδικασίες που απαιτούνται για το νέο γήπεδο.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) η συνάντηση εκπροσώπων του ΠΑΟΚ με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πορεία του σχεδιασμού για το νέο γήπεδο του «Δικέφαλου» στην Τούμπα.

Η συνάντηση είχε τεχνικό χαρακτήρα, καθώς συμμετείχαν μηχανικοί και μελετητές που εργάζονται ήδη στο έργο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διαδικασίες που πρέπει να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία εκπονεί ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους του.

Παράλληλα, εξετάστηκε η πορεία των προμελετών, καθώς και η διαδικασία παραλαβής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο project manager του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Μουτσάκης, επιβεβαίωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται σε επίπεδο τεχνικών διαδικασιών.

«Προχωράμε. Κάθε φορά κάνουμε ένα νέο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα της συνάντησης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ολοκλήρωση των μελετών και στον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.