Ο συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρι, υποστήριξε ότι ο έμπειρος τεχνικός του Ηρακλή θέλει να φύγει από την Ελλάδα.

Ο Βάλτερ Ματσάρι ήταν έτοιμος να εκραγεί για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο τεχνικός του Ηρακλή όταν ακυρώθηκε το γκολ του Νανού έκανε κινήσεις ν' αποχωρήσει από το γήπεδο.

Στο τέλος του αγώνα ο Ματσάρι δεν έκανε δηλώσεις. Μίλησε ο συνεργάτης του Εουτζένιο Σένα και υποστήριξε ότι ο έμπειρος προπονητής σκέφτεται την αποχώρηση από την Ελλάδα με όσα είδε στο ντέρμπι.

Ο Σένα είπε χαρακτηριστικά: «Ο κύριος Ματσάρι είναι εξαιρετικά νευριασμένος. Στα 45 χρόνια καριέρας δεν ήταν ξανά έτσι. Βλέποντας αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα, έχει επιθυμία να γυρίσει στην Ιταλία. Είναι στο τρίτο παιχνίδι που αδικούμαστε και σε αυτά τα παιχνίδια χάσαμε επτά βαθμούς».