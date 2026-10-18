Κηφισιά - Αρης: Το γκολ του Γκαρέ για το 1-2
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Ο Γκαρέ στο 89' βρήκε δίχτυα και πανηγύρισε έξαλλα δίνοντας τη νίκη στον Άρη στη Λεωφόρο.
Στο 89' ο Άρης πήρε ξανά το προβάδισμα στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά με σκόρερ τον Γκαρέ, το γκολ του οποίου έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους».
Η μπάλα έφτασε στον Γκαρέ μετά από γύρισμα του Μιρ και το πλασέ του βρήκε δίχτυα για το 1-2.
Ο Γκαρέ πανηγύρισε με πάθος τρέχοντας προς τον πάγκο του Άρη.
@Photo credits: INTIME
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