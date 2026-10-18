Η Κηφισιά Tutu Deals ισοφάρισε το σκορ στο 53ο λεπτό του αγώνα με τον Άρη, με υπέροχο γκολ του Σαγκάλ, ο οποίος πανηγύρισε φουσκώνοντας μπαλόνι!

Η ανώτερη, από το πρώτο μέρος, Κηφισιάς Tutu Deals ισοφάρισε στο 53ο λεπτό του αγώνα με τον Άρη στη Λεωφόρο. O Άνχελο Σαγκάλ βρήκε το πρώτο γκολ που έψαχνε στη φετινή Super League, καθώς με υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής νίκησε τον Βέλιο για το 1-1.

Μάλιστα τις εντυπώσεις έκλεψε ο πανηγυρισμός του Χιλιανού επιθετικού, ο οποίος έβγαλε ένα μπαλόνι από το σορτσάκι του και το φούσκωσε!

Το γκολ του Σαγκάλ