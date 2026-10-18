Η πρώτη παρουσία του Μοναστηρλή ως βασικού στο πρωτάθλημα, ο Νικολακούλης με το νέο συμβόλαιο έως το 2029 και ο "Βενιαμίν" Μπελερής που μπήκς στην αποστολή του ΠΑΟΚ.

Οι συγκυρίες στη θέση «ένα» —με τον τραυματισμό του Γίρι Παβλένκα και την τιμωρία του Αντώνη Τσιφτσή— υποχρέωσαν τον Αλέσιο Λίσι να ανασυντάξει τα πλάνα του για την εστία του ΠΑΟΚ.

Σήμερα, ο Δημήτρης Μοναστηρλής ετοιμάζεται να ξεκινήσει για πρώτη φορά ως βασικός. Ο νεαρός τερματοφύλακας είχε συστηθεί στο ευρύ κοινό πέρυσι στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, όπου απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι χαρίζοντας την πρόκριση στον Δικέφαλο, ενώ φέτος κλήθηκε να υπερασπιστεί την εστία μπαίνοντας ως αλλαγή στον αγώνα με την Καλαμάτα.

Πίσω από τον Μοναστηρλή, την τριάδα της αποστολής για το ντέρμπι συμπληρώνουν δύο ακόμα παιδιά από τα σπλάχνα του συλλόγου: ο Βασίλης Νικολακούλης και ο Στάθης Μπελερής.

Βασίλης Νικολακούλης: Με νέο συμβόλαιο έως το 2029 και παραστάσεις στη Super League 2

Ο 21χρονος Βασίλης Νικολακούλης (1,87μ.) εντάχθηκε στις ακαδημίες του Δικέφαλου το 2019 από τον Παναγροτικό Νίκαιας. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ Β, έχοντας «γράψει» συμμετοχές στη Super League 2.

Μάλιστα, η διοίκηση του Δικεφάλου επιβράβευσε πρόσφατα την εξέλιξη του, υπογράφοντας μαζί του νέο συμβόλαιο συνεργασίας που τον δεσμεύει στην Τούμπα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ19 21χρονος γκολκίπερ εξαργυρώνει τη σταθερή του πορεία με την παρουσία του στην αποστολή της πρώτης ομάδας.

Στάθης Μπελερής: Το ταλέντο από την Πελοπόννησο

Ο Στάθης Μπελερής, γεννημένος το 2007 με ύψος 1,88μ. εντάχθηκε στις ακαδημίες του Δικεφάλου το 2021, προερχόμενος από τον Αριστέα Άργους. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ των τμημάτων υποδομής στη θέση του τερματοφύλακα.

Την περασμένη σεζόν αποτελούσε τον βασικό πυλώνα της Κ19 του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα αλλά και στο UEFA Youth League, καταγράφοντας εξαιρετικά στατιστικά με πολλές ανέπαφες εστίες (clean sheets). Η παρουσία του στην 24άδα του αγώνα με τον Ηρακλή αποτελεί το πρώτο του ουσιαστικό βήμα στο περιβάλλον της ανδρικής ομάδας.