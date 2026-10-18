Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2: Τα Highlights του ερυθρόλευκου διπλού
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Οι Πειραιώτες πήραν την 5η διαδοχική τους νίκη σε Ελλάδα αλλά και σε Ευρώπη μετά το 0-2 στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός χάρις στα γκολ των Ρόκα και Τσικίνιο πήρε το ματς στο Αγρίνιο (με το τελικό 0-2). Απείλησε για τα καλά ο Παναιτωλικός που είχε και αυτός πολύ καλές φάσεις και το δοκάρι του Εστεμπάν. Δείτε τα 2 γκολ του 0-2 των Πειραιωτών και τις άλλες τοπ φάσεις.
@Photo credits: MAGENTA TV
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