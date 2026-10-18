Αλγκουαθίλ: «Οι ευκαιρίες μας ήταν για περισσότερη διαφορά»
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Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στις δηλώσεις του στο Magenta TV μετά το 0-2 στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός ανέλυσε τα του αγώνα.
Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, σχολίασε ανάμεσα στα άλλα ότι «κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Είναι κρίμα που με 2 λάθη μας, τους δώσαμε την ευκαιρία να μας απειλήσουν. Οι ευκαιρίες μας ήταν για περισσότερη διαφορά.
Σε τέτοια παιχνίδια έχει λογική το να υποφέρεις. Όμως κάναμε τις αλλαγές μας και ισορροπήσαμε. Έτσι και όσοι ξεκίνησαν βασικοί και όσοι ήρθαν από τον πάγκο πήραν μία δίκαιη νίκη».
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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