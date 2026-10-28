Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (28/10) αγώνων για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται και σήμερα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με παιχνίδια για την 4η αγωνιστική της League Phase και δυο ντέρμπι να κλέβουν την παράσταση.

Ας τα πάρουμε χρονικά όμως, καθώς στις 15:00 (Σπορ Φμ1, Live στο Gazzetta) ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μαρκό, θέλοντας φυσικά να κάνει το 3/3 (έχει αγώνα λιγότερο), ενώ την ίδια ώρα ο Νέστος Χρυσούπολης θα υποδεχθεί την Καλαμάτα (Σπορ Φμ2).

Ακολουθεί στις 17:30 (ΣΚΑΙ, Σπορ Φμ1) το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Άρη και δυο ώρες αργότερα (19:30, Σπορ Φμ2) η μάχη της ΑΕΛ Novibet με τον ΟΦΗ. Το μενού ολοκληρώνεται στις 20:30 στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ περιμένει την ΑΕΚ (ΣΚΑΙ, Σπορ Φμ1) στο μεγάλο ντέρμπι των Δικεφάλων.

Οι σημερινές μεταδόσεις