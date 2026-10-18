Στο 17' ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο σκορ απέναντι στον Παναιτωλικό με σκόρερ τον Ρόκα.

Προβάδισμα στο Αγρίνιο πήρε στο 17' ο Ολυμπιακός, ο οποίος άνοιξε το σκορ απέναντι στον Παναιτωλικό με τον Ρόκα.

Ο Φορτούνης έκανε το σουτ, ο Ξενόπουλο απέκρουσε και ο Ρόκα στην επαναφορά με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.