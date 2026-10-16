Ενοχλήσεις στο γόνατο κράτησαν τον Δημήτρη Πέλκα εκτός προπόνησης την Παρασκευή, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ παραμένει εκτός λόγω ίωσης, ενόψει Ηρακλή.

Ένα νέο πρόβλημα προέκυψε για τον Αλέσιο Λίσι, δύο ημέρες πριν από το τοπικό ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στην Τούμπα (18/10, 21:00).

Ο Δημήτρης Πέλκας δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Παρασκευής (16/10), καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο, με την κατάστασή του να αξιολογείται ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης.

Εκτός προπονήσεων παρέμεινε για ακόμη μία ημέρα και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Η συμμετοχή των δύο ποδοσφαιριστών στο ντέρμπι θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κατάστασής τους.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Λίσι συνεχίζει την προετοιμασία με συγκεκριμένη στόχευση. Μετά την επιθετική ανάπτυξη και τους επιθετικούς αυτοματισμούς που δούλεψαν οι «ασπρόμαυροι» την Πέμπτη (15/10), η προπόνηση της Παρασκευής (16/10) ήταν αφιερωμένη στην αμυντική τακτική και στις στατικές φάσεις, μετά την αρχική προθέρμανση και το rondo.

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου» θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (17/10), με προπόνηση στις 17:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου θα ξεκαθαρίσουν και τα τελευταία δεδομένα για τις επιλογές του Ιταλού τεχνικού.