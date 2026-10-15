Παναθηναϊκός: Ο Ζαρουρί πέτυχε το πρώτο του γκολ στο MLS
Ο Ανάς Ζαρουρί πέτυχε στο MLS το πρώτο του γκολ με την Κολόμπους Κρου. Ο 25χρονος Μαροκινός εξτρέμ, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός το περασμένο καλοκαίρι κι αφού ο Παναθηναϊκός αγόρασε τα δικαιώματά του από τη Λανς με ένα ποσό κοντά στα 2,8 εκατ. ευρώ, έκανε την πέμπτη του συμμετοχή στην Αμερική.
Αγωνίστηκε βασικός στον εντός έδρας αγώνα με τη Σάρλοτ κι αντικαταστάθηκε στο 69'. Στο 63' με το σκορ στο 1-1, ο Αλγερινός Φαρσί έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Ζαρουρί από αριστερά με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι, αφού πρώτα έσκασε στο χορτάρι. Ο Ζαρουρί έκανε το 2-1 κι άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της ομάδας του με το τελικό 3-1. Να σημειωθεί ότι η Κολόμπους έχει οψιόν αγοράς για τον διεθνή Μαροκινό, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2029.
Το γκολ του Ζαρουρί
Δείτε ΕπίσηςΝίστρουπ: «Δεν είμαι απλώς ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά χιλιάδων ανθρώπων που ζουν γι' αυτόν»
🎯 Quelle passe de Mo Farsi 🇩🇿 pour le 1er but sur une superbe reprise de Anass Zaroury 🇲🇦 avec @ColumbusCrew qui l'emporte 3-1 contre @CharlotteFC ! https://t.co/cAHIkMPgtu— La MLS en Français (@MLS_FRA) October 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.