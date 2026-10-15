Ο Ανάς Ζαρουρί σημείωσε το πρώτο του γκολ στο MLS.

Ο Ανάς Ζαρουρί πέτυχε στο MLS το πρώτο του γκολ με την Κολόμπους Κρου. Ο 25χρονος Μαροκινός εξτρέμ, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός το περασμένο καλοκαίρι κι αφού ο Παναθηναϊκός αγόρασε τα δικαιώματά του από τη Λανς με ένα ποσό κοντά στα 2,8 εκατ. ευρώ, έκανε την πέμπτη του συμμετοχή στην Αμερική.

Αγωνίστηκε βασικός στον εντός έδρας αγώνα με τη Σάρλοτ κι αντικαταστάθηκε στο 69'. Στο 63' με το σκορ στο 1-1, ο Αλγερινός Φαρσί έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Ζαρουρί από αριστερά με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι, αφού πρώτα έσκασε στο χορτάρι. Ο Ζαρουρί έκανε το 2-1 κι άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της ομάδας του με το τελικό 3-1. Να σημειωθεί ότι η Κολόμπους έχει οψιόν αγοράς για τον διεθνή Μαροκινό, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2029.

Το γκολ του Ζαρουρί