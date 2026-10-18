Γρηγορίου: «Αυτοί οι αγώνες κρίνουν τους στόχους»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε για τα λάθη αλλά και τη νοοτροπία της ομάδας του στη νίκη επί της Κηφισιάς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο συνδρομητικό κανάλι έπειτα από τη νίκη του Άρη επί της Κηφισιάς, ο Μιχάλης Γρηγορίου έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, έχοντας όμως και τα παράπονά του. «Παίξαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα, με καλή φυσική κατάσταση η οποία τρέχει, πιέζει κι έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Στο δεύτερο ημίχρονο πήρε την πρωτοβουλία στα πρώτα λεπτά, θεωρώ όμως ότι εμείς δώσαμε τα δικαιώματα γιατί ήμασταν τουλάχιστον τρεις φορές με καλές προϋποθέσεις για να ολοκληρώσουμε ενέργεια και αντ’ αυτού χάσαμε τρεις φορές την μπάλα με αποτέλεσμα να δεχθούμε transition επίθεση, έτσι δεχθήκαμε και το γκολ. Επιμείναμε μέχρι το τέλος, θέλαμε τους βαθμούς και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχουμε πει ότι θέλουμε να γίνουμε και πάλι η ομάδα που ήμασταν».

Ρωτήθηκε για την αποτελεσματικότητά της ομάδας του στα παιχνίδια που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των ντέρμπι. «Η προσπάθειά μου είναι να τονίσω στα παιδιά ότι και στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι η επίτευξη στόχων δεν έρχεται μόνο μέσα από τα ντέρμπι. Ακόμη κι αυτός που παίρνει το Πρωτάθλημα δεν το παίρνει από τα ντέρμπι αλλά από το σύνολο των αγώνων. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε την ευκαιρία, μέσα από το πρόγραμμα των αγώνων, να αναρριχηθούμε περισσότερο στη βαθμολογία και να πάμε εκεί που θέλουμε».

Εκεί αναφέρθηκε στην καλύτερη απόφαση που περίμενε από τους παίκτες του σε περιπτώσεις όπου η ομάδα του είχε έως και αριθμητικό πλεονέκτημα. «Φτάναμε εύκολα στην περιοχή του αντιπάλου, είχαμε καλές προϋποθέσεις αλλά δεν είχαμε καλές επιλογές. Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει νωρίτερα μια φάση αλλά δεν ήμασταν ψύχραιμοι στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου. Άσχετα αν το κάναμε στο τέλος. Μπορώ να κρατήσω επίσης ότι μετά την ισοφάριση της Κηφισιάς δεν μας πήρε από κάτω ψυχολογικά και επιμείναμε για τη νίκη. Δεν παρατήσαμε το παιχνίδι».