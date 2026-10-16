Γιώργος Βαρδινογιάννης: Ο «Καπετάνιος» που οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε Glory Days

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης που συνέδεσε το όνομά του με τον Παναθηναϊκό.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που μεγαλούργησε ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού επί μία 20ετία.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου της Κρήτης και ήταν ένα από τα συνολικά δέκα παιδιά που είχε η οικογένεια και προτίμησε να ασχοληθεί με το εμπορικό ναυτικό καθώς αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία.



Πήρε το παρατσούκλι «Καπετάνιος» από την άμεση σχέση του με το εμπορικό ναυτικό με την ιδιότητα του καπετάνιου και το γεγονός ότι ο ίδιος είχε τον τελευταίο λόγο για κάθε απόφαση.



Στα ποδοσφαιρικά δρώμενα αναμείχθηκε το καλοκαίρι του 1979, όταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτα του Παναθηναϊκού και τοποθέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη στην προεδρία του συλλόγου ώστε να... οδηγήσει εκείνος το καράβι.



Άξιο αναφοράς ότι ο Παύλος Γιαννακόπουλος είχε συμφωνήσει με τον Απόστολο Νικολαϊδη για να πάρει εκείνος την ΠΑΕ, ωστόσο ο Γιώργος Βαρδινογιάννης εμφανίστηκε την ύστατη τη στιγμή και πρόλαβε τον Γιαννακόπουλο, αγοράζοντας εκείνος το κλαμπ.



Έμεινε στο τιμόνι του συλλόγου για 21 ολόκληρα χρόνια (1979-2000) και έφτασε σε ουκ ολίγες επιτυχίες με την ομάδα καθώς πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα, εννέα κύπελλα Ελλάδος και τρία Σούπερ Καπ ενώ αξιοσημείωτα είναι η παρουσία του Παναθηναϊκού σε δύο σεζόν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (σημερινό Champions League), με την ομάδα να μένει εκτός από τη Λίβερπουλ και τον Άγιαξ.



Επί της θητείας του, ο Παναθηναϊκός είδε κορυφαίους ποδοσφαιριστές αλλά και προπονητές να περνούν από τα ρόστερ με μερικούς εξ αυτών να είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Κριστόφ Βαζέχα, Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Γιάτσεκ Γκμοχ, Ίβιτσα Όσιμ, Βέλιμιρ Ζάετς και άλλοι ενώ είχε γίνει προσπάθεια για αρκετές υπερβάσεις όπως αυτή του Γκέοργκε Χάτζι το 1989, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος στο Gazzetta.



Ανάμεσα στα επιτεύγματα του είναι φυσικά και η δημιουργία του προπονητικού κέντρου στην Παιανία που εγκαινιάστηκε το 1981 και αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Το τέλος της θητεία του ήρθε ξαφνικά τον Μάιο του 2000, όταν έκανε αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου στην Παιανία και ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη διοίκηση της ΠΑΕ.



Ο Άγγελος Φιλιππίδης ανέλαβε τα ηνία την επόμενη μέρα που ήταν επιλογή του Γιώργου και του Βαρδή Βαρδινογιάννη ωστόσο η οικογένεια παρέμεινε στο κλαμπ με τον ανιψιό του, Γιάννη Βαρδινογιάννη να παίρνει τον έλεγχο.



Ο ίδιος πριν από λίγους μήνες είχε παραχωρήσει συνέντευξη στους «Πρωταγωνιστές» μιλώντας για την εποχή που είχε τον Παναθηναϊκό ενώ τα τελευταία χρόνια είχε εμφανιστεί ουκ ολίγες φορές στις εξέδρες για ματς της ΠΑΕ.