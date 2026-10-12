Το «πατατράκ» με την Καλαμάτα στην Τούμπα, το γκρέμισμα όσων χτίστηκαν στις τρεις νίκες και η ευθύνη που ανέλαβε ο προπονητής του Δικέφαλου

Όσοι περίμεναν ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε λύσει όλα τα προβλήματά του στη διάρκεια της διακοπής διαψεύστηκαν, και μάλιστα από την αρχή του αγώνα με την Καλαμάτα. Το αντίθετο συνέβη... Ο ΠΑΟΚ έπαθε ένα ισχυρότατο στραπάτσο στην έδρα του, που τον αναγκάζει σε ένα οδυνηρό πισωγύρισμα.

Και αυτό διότι όλες οι παθογένειες που είχε δείξει στην αρχή της σεζόν η ομάδα του Λίσι και οι οποίες, ως έναν βαθμό, καλύφθηκαν από τις νίκες που πήρε στα τελευταία πριν από τη διακοπή παιχνίδια, εμφανίστηκαν σε ένα 90λεπτο που ξεκίνησε άσχημα για τους «ασπρόμαυρους», εξελίχθηκε ακόμη χειρότερα και στο τέλος κατέληξε σε ένα ολοκληρωτικό ναυάγιο.

Νωθρό και πάλι ξεκίνημα με έλλειμα στη δημιουργία



Να τα πάρουμε από την αρχή; Για ένα ακόμη παιχνίδι οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν νωθρά, γεγονός που το πλήρωσαν σκληρά στα ευρωπαϊκά προκριματικά του καλοκαιριού. Κάποια στιγμή το πάθημα φάνηκε να τους έχει γίνει μάθημα, το οποίο όμως μάλλον ξεχάστηκε στις τρεις εβδομάδες της διακοπής. Ούτε λίγο πολύ, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε σχεδόν ένα δεκάλεπτο για να εκδηλώσει επίθεση μέχρι την περιοχή της Καλαμάτας, η οποία έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα. Και δεν ήταν η μοναδική…

Ο ΠΑΟΚ για ένα ακόμη παιχνίδι έδειξε μεγάλο έλλειμμα στη δημιουργία ευκαιριών και, πριν βρεθεί πίσω στο σκορ, είχε όλο κι όλο στο ενεργητικό του ένα σουτ του Τάισον στο 9΄. Την ίδια ώρα, οι Μεσσήνιοι είχαν στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι με το οποίο άνοιξαν το σκορ, άλλες 4-5 πολύ καλές στιγμές, βάζοντας δύσκολα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Η αντίδραση που έμεινε στη μέση και η πληγή των μεταβάσεων



Ήρθε το γκολ της ισοφάρισης με τον Εντιαγέ, να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί από ένα ημίχρονο, την εμφάνιση στο οποίο ο ίδιος ο Λίσι χαρακτήρισε ως μη αποδεκτή. Με την είσοδο του Ζίβκοβιτς στη θέση του Χατσίδη, ο Δικέφαλος πίεσε καλύτερα ψηλά —κάτι που δεν έκανε στο πρώτο μέρος— και έβγαλε κάποιες συνεργασίες από τα δεξιά.

Εκεί όμως η Καλαμάτα, με δύο μεταβάσεις τις οποίες οι παίκτες του Ιταλού δεν μπόρεσαν με κανέναν τρόπο να αντιμετωπίσουν, πήρε μια μεγάλη για αυτήν και πέρα για πέρα δίκαιη νίκη στην Τούμπα. Στην πρώτη, ο ασταμάτητος Βάργκας έκανε το 2-1 και στη δεύτερη ο ίδιος γκρεμίστηκε άτσαλα από τον Τσιφτσή εκτός περιοχής, με αποτέλεσμα να μείνει ο ΠΑΟΚ και με παίκτη λιγότερο.

Το «εγώ φταίω» του Λίσι και η διακοπή που δεν ωφέλησε



Από τα πόδια του Κοσταρικανού ξεκίνησε και η φάση του 1-3 που έριξε τους τίτλους τέλους στο παιχνίδι, αναγκάζοντας τον Αλέσιο Λίσι να βγει μπροστά και να πει ένα ηχηρό «εγώ φταίω».

Ο Ιταλός τεχνικός ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου ξεκαθαρίζοντας πως δεν μετανιώνει για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη διακοπή και τα ρεπό που έδωσε στους ποδοσφαιριστές του, ωστόσο η συνέχεια ήταν μια παραδοχή αποτυχίας στη μελέτη του αγώνα. Παραδέχθηκε ότι ο τρόπος παιχνιδιού της Καλαμάτας αιφνιδίασε την ομάδα του, η οποία δεν είχε διαβάσει σωστά τον αντίπαλο, και ανέλαβε την αποκλειστική ευθύνη για την εικόνα και την ήττα.

Μάλιστα, δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να επαναφέρει την ομάδα στην κατάσταση που ήταν πριν από τη διακοπή, όταν και μέτραγε τρεις συνεχόμενες νίκες. Στην ουσία, δηλαδή, διέγραψε τις τρεις εβδομάδες που μεσολάβησαν, αφού στην πράξη αποδείχθηκε πως όσα η ομάδα του δεν επωφελήθηκε από αυτές.

Πισωγύρισμα και επιστροφή της εσωστρέφειας

Η ήττα από την Καλαμάτα επανέφερε την εσωστρέφεια, τις αποδοκιμασίες κατά πάντων από την κερκίδα, αλλά και την αμφισβήτηση για την ίδια την ομάδα. Οι αποδοκιμασίες κατά του Ελουστόντο κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Τα συνθήματα κατά των παικτών και της διοίκησης επανήλθαν. Και αυτό που συνέβη είναι το χειρότερο για μια ομάδα που ήδη έχει φορτωθεί με μια μεγάλη αποτυχία, όπως ο αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του περασμένου καλοκαιριού.

Ζητείται άμεση διόρθωση και απόκτηση ταυτότητας

Ο προπονητής και οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν μια εβδομάδα καιρό να βρουν τι έφταιξε και τι χρειάζεται να γίνει για να το διορθώσουν. Θα πρέπει όμως να περιμένουν μέχρι τον αγώνα με τον Ηρακλή για να δείξουν ότι βρήκαν λύσεις στο αδιέξοδο που τους οδήγησε ο διασυρμός της πρώτης εντός έδρας ήττας από την Καλαμάτα. Ευρώπη δεν έχουν και θα πρέπει να ζήσουν, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, τη ντροπή που, όπως είπε ο Δημήτρης Πέλκας, αισθάνονται μετά το αποψινό... πατατράκ.

Το πιο σημαντικό ωστόσο για τους «ασπρόμαυρους» δεν είναι μόνο να βγάλουν αντίδραση σε μια οδυνηρή, ντροπιαστική ή όπως θέλει ο καθένας να την χαρακτηρίσει ήττα.

Το σημαντικό για αυτή την ομάδα είναι να μαζέψει άμεσα τα κομμάτια της και να διαχειριστεί αυτό το τεράστιο πισωγύρισμα. Διότι μια ήττα τέτοιου μεγέθους στην Τούμπα δεν είναι απλώς μια απώλεια τριών βαθμών, αλλά ένα σοβαρό πισωγύρισμα που κλονίζει την αυτοπεποίθησή της. Ίσως και να είναι λογικό για μια ομάδα που έχει κάνει τόσες αλλαγές στο εσωτερικό της να παρουσιάζει σχοινοβασίες, όμως η διαχείριση αυτού του πισωγυρίσματος είναι πλέον απαραίτητη για να ξέρει πού πατά και κυρίως προς τα πού βαδίζει...