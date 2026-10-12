Ηχηρές αποδοκιμασίες από την εξέδρα της Τούμπας μετά το 1-3 στο ΠΑΟΚ - Καλαμάτα και ενώ είχε αποβληθεί ο γκολκίπερ Τσιφτσής. Γιούχα και στο τέλος.

Την αντίδρασή της για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα έβγαλε η εξέδρα στο γήπεδο της Τούμπας.

Χαρακτηριστικά μετά το 1-3 της Καλαμάτας υπήρξαν εντονότατες αποδοκιμασίες προς την γηπεδούχο ομάδα και άρα προς τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Και πριν τα πράγματα δεν έδειχναν καθόλου καλά για τον Δικέφαλο του Βορρά από πλευράς ατμόσφαιρας στο γήπεδο. Απλώς η αποβολή του Τσιφτσή και μετά το 1-3 των φιλοξενούμενων έφεραν και την κορύφωση των αντιδράσεων των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Οι αποδοκιμασίες κράτησαν για αρκετά λεπτά με τον κόσμο να μην κρύβει την μεγάλη του απογοήτευση. Μετά το τέλος του αγώνα ο κόσμος γιούχαρε ξανά με δύναμη τον ΠΑΟΚ και χειροκρότησε την Καλαμάτα για τη νίκη και την προσπάθειά της.