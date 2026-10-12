ΠΑΟΚ: Στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών
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Οι ΠΑΟΚ και Καλαμάτα άφησαν λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη στις 4/10/99.
Από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατατέθηκαν στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη των έξι φίλων του συλλόγου, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη στις 4/10/99 μετά την επιστροφή τους από την Αθήνα και την εκδρομή στο ΟΑΚΑ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο έπραξε και η ομάδα της Καλαμάτας τιμώντας έτσι τη μνήμη αυτών των αδικοχαμένων παιδιών.
@Photo credits: INTIME
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