Οι ΠΑΟΚ και Καλαμάτα άφησαν λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη στις 4/10/99.

Από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατατέθηκαν στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη των έξι φίλων του συλλόγου, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη στις 4/10/99 μετά την επιστροφή τους από την Αθήνα και την εκδρομή στο ΟΑΚΑ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο έπραξε και η ομάδα της Καλαμάτας τιμώντας έτσι τη μνήμη αυτών των αδικοχαμένων παιδιών.