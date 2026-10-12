Η κυρία Καίτη που υποδέχεται πάντα την αποστολή της ΑΕΚ: «Είναι αγάπη, έρωτας, καψούρα»

Η κυρία Καίτη Δαμιανίδη, για την οποία είχε αναφερθεί ο Μάρκο Νίκολιτς σε πρόσφατη συνέντευξή του, μίλησε στο ΑΕΚ TV για την αγάπη της για την ομάδα, τον Πέτρο Μάνταλο και για τις αναμνήσεις της από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο διάστημα της διακοπής ο Μάρκο Νίκολιτς σε συνέντευξή του στη Σερβία είχε αναφερθεί σε μια κυρία που περιμένει το πούλμαν της αποστολής της ΑΕΚ κατά την άφιξή της στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι «με την ποδιά του σπιτιού, σαν να άφησε την κατσαρόλα πάνω στην κουζίνα», κρατώντας ένα κασκόλ ή ακόμα και... καπνογόνο!

Η κυρία Καίτη Δαμιανίδη μίλησε στο ΑΕΚ TV τονίζοντας ότι είναι πάντα εκεί για να δώσει τη θετική της ενέργεια στην ομάδα, ενώ ανέφερε και την ιστορία της όταν προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στην αδυναμία της, τον Πέτρο Μάνταλο. Μίλησε επίσης για την «κιτρινόμαυρη» οικογενειακή παράδοση, για τις αναμνήσεις από τα χρόνια του παλιού γηπέδου, για την εκτίμησή της στον Μάρκο Νίκολιτς και για πολλά ακόμα.