O Ολυμπιακός το γυρίζει με έναν απίστευτο, μοναδικό τρόπο!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta πώς ο Ολυμπιακός καταφέρνει να στέκεται όρθιος με ένα εκπληκτικό τρόπο.

Όποιος διάβασε την αρθρογραφία μου εδώ την περασμένη εβδομάδα, κι ακόμη περισσότερο όποιος επιπλέον έβλεπε galacticos , θα καταλάβαινε από την παράθεση σειράς δεδομένων ότι το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη θα ήταν κάπως έτσι, όπως που είδαμε χθες το βράδυ: μία πολύ αμφίρροπη μάχη, με τον Ολυμπιακό πιθανότερο νικητή.

Τέλος πάντων, η ομάδα του Ιμανόλ έκανε αυτό που έπρεπε και είναι πλέον πιο δυνατά πίσω στη μάχη του τίτλου, δημιουργώντας μία διαφορετική κατάσταση στην κορυφή, με τους τέσσερις μεγάλους να είναι όλοι μέσα σε δύο πόντους, την στιγμή κατά την οποία πριν την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Εθνικών ομάδων (15 Νοεμβρίου) έχουμε ένα ΠΑΟ-ΑΕΚ κι ένα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ!

Το εκπληκτικό για τον Ολυμπιακό είναι ο απίστευτος τρόπος με τον οποίο στέκεται όρθιος στη μάχη του τίτλου! Βασιζόμενος σχεδόν αποκλειστικά στους αμυντικούς του!!! Κατ΄ αρχάς, και οι τέσσερις νίκες του είναι όλες με το πιο μικρό σκορ, 1-0! Ακόμη κι η ισοπαλία είναι με 1-1 κι η ήττα με 0-1! Με τον Ολυμπιακό να έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, αλλά και τη χειρότερη επίθεση (!), πάνω μόνο από τον Λεβαδειακό που δεν έχει καν σκοράρει ακόμη.

Και δεν είναι μόνο ότι οι αμυντικοί, με πρώτο τον Ρέτσο, κρατάνε το μηδέν, είναι και ότι οι ίδιοι πετυχαίνουν τα νικητήρια γκολ! Ο Κάρμο το μοναδικό γκολ στο 84ο λεπτό στο Ολυμπιακός-Ατρόμητος 1-0, ο Σάλιακας το μοναδικό γκολ στο 92ο λεπτό στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός και τώρα ο Ρέτσος το μοναδικό γκολ στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0!!! Από όλους τους χαφ και τους επιθετικούς, μόνο Ζότα έχει βάλει γκολ, δύο, το ένα με πέναλτι.

Θέλετε κι άλλο; Ο αμυντικός μέσος της ομάδας, ο Φρόϊλερ, έχει δώσει και τις δύο ασίστ στις δύο τελευταίες νίκες, στη Λιβαδειά και στο ντέρμπι! Κι άλλη μία ασίστ για την πρώτη από τις τρεις διαδοχικά νίκες που κράτησαν όριο τον Ολυμπιακό, εκείνη με το 2-1 επί της Γιαγκελόνια (στο Γιουρόπα Λιγκ σκοράρουν οι σέντερ φορ, βλέπε τους Γιάρεμτσουκ, Γκονζάλες με τους Πολωνούς και τον Ελ Κααμπί με τους Ολλανδούς της ΝΕΚ)!

Ο Ορτέγα, παρεμπιπτόντως, μπορεί να μην έχει τα σωματικά προσόντα και την ευκινησία του Τζολάκη, αλλά διαβάζει καλά τις φάσεις και βγάζει μία σταθερότητα. Χθες, πάλι, ό,τι έπρεπε να καθαρίσει, το καθάρισε. Τόσο σε επίπεδο επεμβάσεων κάτω από τα δοκάρια, όσο και σε επίπεδο να βγει να μαζέψει η, να διώξει μακριά την μπάλα σε κάποια κόρνερ. Κι όπως κι αν έχει, άμα έχεις ένα τερματοφύλακα που σου έχει φάει δύο γκολ σε έξι αγωνιστικές, διατηρώντας στις τέσσερις το μηδέν, κάτι καλό θα κάνει.

Όπως κάτι καλό θα κάνει κι ένας (καινούργιος) προπονητής παίρνοντας νίκες σε μεγάλα και κρίσιμα παιχνίδια. Παρουσιάζει αν μη τι άλλο μία ομάδα πάρα πολύ μαχητική, που σκίζεται για τα αποτελέσματα αφού τώρα αυτά την καίνε και που προσπαθεί έστω σιγά σιγά να βάζει κάποια πράγματα στο παιχνίδι της ώστε να γίνει καλύτερη, πιο ποιοτική και πιο επικίνδυνη.

Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός με την αλλαγή προπονητή δείχνει να είναι σε μία διαδικασία να το γυρίζει, μετά από εκείνα τα τραγικά αποτελέσματα με τον Βόλο (1-1) και τον ΟΦΗ (0-1) που του κόστισαν πέντε βαθμούς και τον έκαναν χθες να ήταν σε κατάσταση «ζωή η, θάνατος», αφού αν έχανε στο ντέρμπι, κακά τα ψέματα, θα ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τόσο βαθμολογικά, στο -8 από τον Παναθηναϊκό, όσο και ψυχολογικά, αφού η επιλογή Ιμανόλ αντί Μεντιλίμπαρ θα έμπαινε σε αμφισβήτηση πάνω στον μήνα κιόλας.

Τώρα, το ηλεκτροσόκ που επιχείρησε ο Μαρινάκης δείχνει να λειτουργεί. Έστω με αυτές τις οριακές νίκες, η ομάδα είναι ζωντανή. Αν μη τι άλλο βγάζει ψυχή και χαρακτήρα. Τα δίνει όλα, ανεξαρτήτως του πόσο καλά παίζει, κι όταν τα δίνεις όλα συνήθως το ποδόσφαιρο σε ανταμείβει. Σίγουρα πρέπει ο Ολυμπιακός να αρχίσει σταδιακά να παίζει και καλύτερα, στο καθαρά ποδοσφαιρικά κομμάτι. Να είναι πιο δημιουργικός, να απειλεί πιο σωστά και πιο πολύ, να έχει καλύτερους συνδυασμούς και συνεργασίες.

Ας είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε στόχους κερδίζοντας συνεχώς έτσι. Πολύ απλά γιατί δεν γίνεται να κερδίζεις αποκλειστικά με 1-0! Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις αυτές τις εντελώς οριακές νίκες και να χτίσεις πάνω τους, προκειμένου να βγάλεις σιγά σιγά το καλύτερο πρόσωπο που μπορείς να βγάλεις .

Άσχετο: Να παίζεις συνέχεια με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολών αντιπάλων σου και από πάνω να διαμαρτύρεσαι για τη διαιτησία, πώς το λένε; Στον Παναθηναϊκό δεν έφτανε φαίνεται η αποβολή του Σάλιακα, ήθελε και πέναλτι. Για να συνέβαινε ακριβώς το ίδιο με το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 πρόπερσι, τότε που είχε αποβληθεί ένας άλλος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, ο Κοστίνια, και δη από το 42ο λεπτό, αλλά και είχε δοθεί πέναλτι εις βάρος του Κάρμο για να ισοφαρίσει ο Ιωαννίδης. Κάθε φορά έτσι θα γίνεται;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ακριβώς με το ίδιο σκορ, αλλά και με τον ίδιο τρόπο είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη και το 2014! Πάλι Οκτώβριος μήνας, πάλι με Ισπανό προπονητή (Μίτσελ), πάλι με το γκολ στην ίδια εστία (μπροστά στην 7), πάλι με εκτέλεση φάουλ από την ίδια ακριβώς θέση (Τσόρι), πάλι με σκόρερ στόπερ (Αυλωνίτη)!!! Απλά τότε ήταν με απευθείας κεφαλιά το γκολ.

Φαντάζομαι δε πως θυμάστε τι έγραφα εδώ στο gazzetta.gr το Σάββατο: «Τι έχει κάνει ο Ρέτσος στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού; Στη Λιβαδειά είχε μία καρφωτή κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ. Με τη Γιαγκελόνια είχε ένα σουτ στο οριζόντιο δοκάρι και μία κεφαλιά την οποία έδιωξε ο γκολκίπερ για να σκοράρει στο ριμπάουντ ο Γκονζάλες. Το γυροφέρνει το γκολ ο αρχηγός του Ολυμπιακού»…

Και για το τέλος ένα ιμότζι