Ο Παναθηναϊκός έχασε από τον κακό του εαυτό και τον απίθανο Ρέτσο

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για το ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Τόσο κακό Παναθηναϊκό στο Φάληρο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο χειρότερος εχθρός του ή να δει σε εφιάλτη ο πιο απαισιόδοξος οπαδός του. Είτε σε 11vs11, είτε με παίκτη παραπάνω από την αποβολή του Σάλιακα στο 66'(πεντακάθαρη αποβολή δεν δόθηκε στο 20' για τον Πιρόλα εκτός και αν ο Τεττέη ήταν οφ-σάιντ), η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ δεν ήταν έτοιμη για αυτό το ματς.

Ούτε πνευματικά, με πολλά, πάρα πολλά εύκολα λάθη και ανοήτο εκνευρισμό, ούτε αγωνιστικά, καθώς δεν μπορούσε να βρει λύσεις ώστε να σπάσει την πίεση ψηλά του Ολυμπιακού για μία ώρα παιχνιδιού, στοιχείο που αποτέλεσε την πιο μεγάλη δύναμη των νικητών του ντέρμπι. Η πιο μεγάλη δύναμη είπαμε; Γράψτε λάθος. Αυτό το ντέρμπι το πήρε... μόνος του ο Παναγιώτης Ρέτσος. Σε έναν Ολυμπιακό που ολοκλήρωσε το ματς με μία μεγάλη ευκαιρία(Φρόιλερ στο 55'), ο διεθνής κεντρικός αμυντικός τιμώρησε την κακή εικόνα του Παναθηναϊκού στις στατικές φάσεις, εκτέλεσε ως στράικερ στη στιγμή που κρίνει το ματς και στο δεύτερο μέρος με το πάθος, την αυταπάρνηση και την αποτελεσματικότητά του, έδειξε τον δρόμο και στους υπόλοιπους παίκτες του Ιμανόλ που έδειξαν έτοιμοι να υποφέρουν σε τελευταία τριάντα λεπτά και να πάρουν το αποψινό παιχνίδι.

Για το πόσο κακός ήταν ο Παναθηναϊκός αρκεί η απάντηση στην εξής ερώτηση: Ποιός ήταν ο κορυφαίος για τους Αθηναίους; Κανείς. Ούτε ένας δεν ξέφυγε από το κακό βράδυ, ούτε ένας δεν είχε σωστή επιλογή στα τελευταία μέτρα στο δεύτερο μέρος. Κανείς. Τα βαριά χαρτιά, οι ηγέτες αυτής της ομάδας από την μέση και μπροστά ήταν εκτός αγώνα. Ο Ουναί χάλασε πολλές επιθέσεις και άργησε να αντικατασταθεί, ο Αντίνο πήρε μόνο τις δύο κάρτες του Σάλιακα, ο Τεττέη δεν κέρδισε τις προσωπικές μονομαχίες, οι αλλαγές από τον πάγκο δεν βοήθησαν στο επιθετικό τρίτο(Λιβάι, Σαλάχ Εντίν, Ντέσερς, Γιάγκουσιτς, Κάνγκουα) και ολοκληρώθηκε το ντέρμπι για τους πράσινους με την ευκαιρία του Τεττέη στο πρώτο μέρος, το σουτ του Σαλάχ Εντίν που έβγαλε ο Ορτέγκα κι ένα σουτ του Ουναί στο 76'. Ήταν ένα παιχνίδι αρκετά κλειστό, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, οι οποίες ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Μια κλασσική μορφή ελληνικού ντέρμπι που κρίνεται από μία φάση.

Ας τα πάρουμε από την αρχή.

Ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο παρουσίασε στο πρώτο ημίχρονο την χειρότερη έκδοση του φετινού του εαυτού. Ένα σύνολο που δεν είχε λύσεις στο high press του Ολυμπιακού που ήταν και το δυνατό του σημείο σε εκείνο το διάστημα της αναμέτρησης. Ένα σύνολο με προβληματική λειτουργία στη μεσαία γραμμή(κάκιστοι Καμαρά και Λουζά, χαμένος ο Ουναί), πολλές κακές επαφές με την μπάλα, εύκολα λάθη κι έναν εκνευρισμό αχρείαστο και προβληματικό. Κανένα από τα καλά στοιχεία της ομάδας του Νίστρουπ δεν εμφανίστηκαν στο χορτάρι, με εξαίρεση την μοναδική τελική στο στόχο στο 29' με το τακουνάκι του Τεττέη στην αγκαλιά του Ορτέγκα μετά από ωραίο συνδυασμό.

Το 35% στην κατοχή της μπάλας και τα τρία πουλήματα αυτής στο αμυντικό τους τρίτο στο πρώτο τέταρτο, λένε τα πάντα για το πως μπήκαν στο ντέρμπι οι Αθηναίοι. Από το 20' και ο Παναθηναϊκός κράτησε την μπάλα σε χαμηλά μέτρα, πήρε τον έλεγχο της κατοχής αλλά στο επιθετικό τρίτο είχε μόνο έναν παίκτη να βρίσκεται σε νορμάλ κατάσταση. Τον Ταμπόρδα κι ως γνωστόν ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Σαν να μην έφτανε η κακή του εικόνα με την μπάλα στα πόδια, το Τριφύλλι έκανε... δώρο το γκολ στον Ολυμπιακό. Ανεπίτρεπτο να εκτελεί ο Ρέτσος μόνος του από το σημείο του πέναλτι στη φάση του 34'. Μεγάλη η ευθύνη του Τεττέη στη φάση αυτή. Εδώ ένα stop στη ποδοσφαιρική κριτική. Υπάρχει η φάση του 20'. Ένα πεντακάθαρο κλάδεμα του Πιρόλα πάνω στον Τεττέη.

Ο Ιταλός στόπερ έκανε πεντακάθαρο φάουλ στον Έλληνα στράικερ που έφευγε για να εκτελέσει απέναντι από τον κίπερ του Ολυμπιακού. Ο Ερνάντεθ έχασε την φάση και άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Αν δεν υπάρχει οφ-σάιντ στην πάσα προς τον διεθνή στράικερ, η απόφαση του VAR Γκόμεθ να μην τον φωνάξει να διορθώσει την γκάφα του, είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ. Ριπλέι δεν είδαμε για το οφ-σάιντ ή όχι.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο της μπάλας, βρήκε το αριθμητικό πλεονέκτημα από την αποβολή του Σάλιακα στο 66' και ενώ παραλίγο να κάνει ακόμη ένα... δώρο από στατική φάση στην μεγάλη ευκαιρία του Φρόιλερ. Ο Νίστρουπ έπαιξε όλα τα χαρτιά, πήρε όλα τα ρίσκα, εφάρμοσε 4-2-4 με Ουναί αριστερό εξτρέμ, Λιβάι δεξιό και Ντέσερς-Τεττέη στη κορυφή. Χωρίς δημιουργία, χωρίς καλές επιλογές, χωρίς ποιοτικές ατομικές ενέργειες, το Τριφύλλι ήταν εντελώς ακίνδυνο και δεν απείλησε ουσιαστική την αντίπαλη εστία, παρότι έκλεισε τον Ολυμπιακό στα καρέ του.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, σε καθαρά ποδοσφαιρικό έχασε από τον κακό του εαυτό, από τον τρομερό Ρέτσο και το σχέδιο του Ιμανόλ που λειτούργησε σίγουρα χωρίς την μπάλα, αρκετά πιο αποτελεσματικά από εκείνο των ''πρασίνων'' με την μπάλα στα πόδια.

Μία μάχη χάθηκε στον ''πόλεμο'' του φετινού τίτλου. Ο πρωταθλητισμός έχει και δύσκολες βραδιές, η διαχείριση και η αντίδραση δείχνουν το πόσο ικανός είσαι να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου. Δεν έγινε απολύτως ΤΙΠΟΤΑ απόψε για τον Παναθηναϊκό, αν στη συνέχεια αντιδράσει και είναι όπως ήταν στην διακοπή. Χάθηκε μια ευκαιρία να αφήσει τον Ολυμπιακό στο -8 και τίποτα παραπάνω.

Αντί επιλόγου: Ο Ερνάντεθ είναι από τους χειρότερους διαιτητές που έχουμε δει στα μέρη μας. Δεν είδε την αποβολή του Πιρόλα(δώσε την και ας την ελέγξει το VAR), έδειξε ανύπαρκτες κίτρινες στους παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως εκείνη του Ντε Φράι στο 51' και φάουλ έξω από την περιοχή και έβαλε το κερασάκι σφυρίζοντας την λήξη στο 4' και 51'' και ενώ είχε δώσει πέντε λεπτά έξτρα χρόνου και η μπάλα ήταν στα πέριξ της περιοχής του Ολυμπιακού. Μόνο ο ίδιος ξέρει το γιατί, είναι κάτι σπάνιο και μάλιστα από διαιτητή elite...

