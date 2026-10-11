Γρηγορίου: «Να μην χαλάμε την εξαιρετική εικόνα μας»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αξιολόγησε την εμφάνιση του Άρη στη νίκη επί του Βόλου Elabet εξηγώντας επίσης τους λόγους της επιλογής του Μπρούμα στο αρχικό σχήμα.

Ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «το παιχνίδι είχε δύο όψεις για εμάς» και στάθηκε τόσο στο εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο όσο και στο προβληματικό δεύτερο. «Θέλαμε να επανέλθουμε στις νίκες και ήταν απαραίτητο να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Τα κάναμε και τα δύο. Ήμασταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο με καλούς αυτοματισμούς και τρία γκολ αλλά και χαμένο πέναλτι. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει γκολ και να διευρύνουμε το σκορ, αντ’ αυτού όμως, έπειτα από δύο αδράνειες στην άμυνα έγινε το 3-2 και μπήκαμε σε μια διαδικασία που μας στεναχωρεί όλους. Δεν ήταν ότι ο Βόλος ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο ή ότι εμείς χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Όταν δέχεσαι δύο γκολ από στατικές φάσεις σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί γιατί ένα ήσυχο απόγευμα το κάναμε αγχωτικό και υπεύθυνοι γι’ αυτό είμαστε εμείς… Να είμαστε πιο προσεκτικοί γιατί μόνοι μας χαλάμε μια εξαιρετική εικόνα που χτίστηκε με κόπο».

Σε ερώτηση σχετική με την καλή απόδοση του Μπρούμα παρότι ο Πορτογάλος επέστρεψε στη δράση έπειτα από μεγάλο διάστημα εξήγησε ότι… «για μένα δεν ήταν έκπληξη. Πήρα την απόφαση να ξεκινήσω τον Μπρούμα γιατί δείχνει στην προπόνηση ότι έχει πληρότητα και προσωπικότητα η οποία μπορεί να φέρει πράγματα στην ομάδα. Το ζητούμενο είναι πώς θα αυξήσει τον χρόνο του να τον ετοιμάσουμε και να φτάσει στο 100%. Δεν είναι μόνο η ποιότητά του και το βιογραφικό του. Θέλω να τονίσω και τον χαρακτήρα του γιατί παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα παιδί με τόσες παραστάσεις και τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί να έχει και τέτοιο χαρακτήρα από την πρώτη μέρα που μπήκε στ’ αποδυτήρια… είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ομάδα».

Ρωτήθηκε για την περιορισμένη προσφορά των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο. «Είναι διαφορετικό να μπαίνεις στο παιχνίδι όταν αυτό είναι στο 3-0 ή στο 3-1. Ο ποδοσφαιριστής κοιτάζει να πετύχει γκολ, να είναι πιο ουσιαστικός στην επίθεση. Όντως είναι ζήτημα γιατί χαλάει την ομοιογένειά μας. Με τις αλλαγές ζητάμε την ώθηση και τα περισσότερα τρεξίματα. Δεν παραγνωρίζουμε όμως το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο γιατί είναι μαζεμένες οι αλλαγές για το φρεσκάρισμα της ομάδας. Προς το παρόν δεν έχουμε πάρει αυτά που περιμένουμε», είπε.

Σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών απάντησε ότι… «ο Τιάμ έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Παρουσιάστηκε εδώ και μια εβδομάδα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και θέλει προσοχή. Ο Μανού συνεχίζει τη θεραπεία και δεν είναι έτοιμος να μπει στις προπονήσεις ενώ ο Γιαννιώτας έχει ένα αιμάτωμα, ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι πιο σοβαρό και ευελπιστώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα μπει στις προπονήσεις».